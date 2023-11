BOLOGNA LAZIO Streaming TV Gratis, dove vederla Online: SKY Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Bologna-Lazio Streaming. Alle ore 20:45 italiane di oggi venerdì 3 novembre 2023, si gioca il primo anticipo della 11a giornata di Serie A. La Lazio di Maurizio Sarri (settima in classifica con 16 punti) visita, allo stadio “Renato Dall’Ara”, il Bologna Thiago Motta che attualmente si trova in 8a posizione con soli 15 punti guadagnati dietro al Napoli (18) e Fiorentina (17).

L’allenatore Thiago Motta ha criticato il Bologna per i suoi errori nella partita contro il Sassuolo. Il Bologna ha pareggiato 1-1, nonostante avesse segnato il primo gol. Questo è il sesto pareggio della stagione per il Bologna, che spera di tornare alla vittoria nella prossima partita casalinga contro la Lazio.

La Lazio è una squadra difficile da battere e ha mantenuto la porta inviolata in dieci dei loro scontri diretti. Dopo la vittoria contro la Fiorentina, la Lazio ha superato il Bologna in classifica. L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, è fiducioso che la sua squadra possa continuare a vincere e ha sfidato i giocatori a fare meglio della stagione precedente.

Chi vincerà oggi la sfida tecnica odierna tra Thiago Motta e Maurizio Sarri? Di seguito le informazioni per vedere Bologna-Lazio streaming gratis e diretta video tv.

Le probabili formazioni di Bologna-Lazio



Nel Bologna, Beukema e Lucumí sono stati recuperati e saranno schierati in difesa insieme a Calafiori. De Silvestri ed El Azzouzi saranno assenti. Saelemaekers sarà ancora titolare nel tridente offensivo, mentre Posch tornerà a giocare dall’inizio. Il tecnico Sarri prevede diversi cambiamenti, con Gila che prenderà il posto di Romagnoli in difesa e Kamada e Cataldi che sostituiranno Guendouzi e Rovella a centrocampo. C’è anche la possibilità che Luis Alberto inizi la partita in panchina. In attacco, Immobile tornerà a essere titolare.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore Thiago Motta.

A disposizione in panchina: Bagnolini, Ravaglia, Bonifazi,Corazza, Kristiansen, Lucumi, Fabbian, Moro, Urbanski, Karlsson, Ndoye, Van Hooijdonk. Indisponibili: De Silvestri, El Azzouzi, Soumaoro. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis AAlberto; Felipe Andersom Immobile, Zaccagni. Allenatore Maurizio Sarri.

A disposizione in panchina: Sepe, Mandas, Gila, Pellegrini, Hysaj, Vecino, Cataldi, Kamada, Basic, Isaksen, Castellanos, Pedro. Indisponibili: Casale. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: La Penna (Roma). Assistenti: Rossi e Moro. IV uomo: Ghersini. Var: Serra. Avar: Di Vuolo.

Il Bologna ha mantenuto la porta inviolata in tre partite casalinghe consecutive contro la Lazio in Serie A, ottenendo due vittorie e un pareggio. Questo è un risultato storico per il club, che non aveva mai ottenuto una serie simile di partite senza subire gol contro la Lazio in casa.

Bologna-Lazio in TV, dove la fanno vedere?

Bologna-Lazio in tv con DAZN (presente anche su TimVision), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca di Bologna-Lazio su DAZN sarà curata da Ricky Buscaglia, con commento tecnico di Manuel Pasqual. Sky, invece, ha affidato la telecronaca del match a Riccardo Gentile e Giancarlo Marocchi.

La Lazio è l’avversaria con cui il Bologna ha segnato più gol nella Serie A (187), mentre i biancocelesti hanno segnato 196 gol contro il Bologna, superando questo numero solo contro la Fiorentina (207 gol).

Bologna-Lazio Streaming Gratis in Italiano

Bologna-Lazio streaming gratis per gli abbonati con Sky Go e DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime nove partite di campionato e l’ultima volta che è riuscito a fare questo per dieci partite consecutive è stata tra dicembre 1979 e marzo 1980. La Lazio ha ottenuto tre vittorie consecutive nelle ultime partite di campionato, dopo aver avuto solo due successi nelle prime sette partite della stagione 2023/24. L’ultima volta che la Lazio ha ottenuto quattro vittorie consecutive in Serie A è stata nell’aprile scorso.

La partita è disponibile anche con NOW, il servizio streaming on demand di Sky: sarà sufficiente acquistare il ticket “Sport” prima di selezionare la diretta del match dalla programmazione. Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Bologna-Lazio non sarà disponibile in alternativa con Rojadirecta Live Streaming in quanto è illegale e non si può usare perchè, oltrettutto, oscurata.