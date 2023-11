Milan: il ritorno di Zlatan Ibrahimovic per aiutare Stefano Pioli

Zlatan Ibrahimovic potrebbe presto tornare a lavorare a Milanello in un ruolo da collaboratore di Pioli. Questo ruolo sarebbe quello di essere un tramite tra il tecnico e la squadra del Milan. L’arrivo di Ibrahimovic colmerebbe un vuoto a livello di comunicazione, poiché attualmente è principalmente Pioli a parlare prima e dopo le partite. Inoltre, la presenza di Ibrahimovic potrebbe evitare dichiarazioni controverse da parte dei giocatori come già successo con Calabria, Giroud e Leao.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic conosce bene i senatori rossoneri e potrebbe diventare un punto di riferimento sia per la dirigenza che per la squadra. Tuttavia, c’è il rischio che Ibrahimovic venga considerato come il tutor di Pioli, il quale è stato chiamato per mantenere il rapporto tra tecnico e spogliatoio. Pertanto, il Milan dovrà scegliere attentamente il momento in cui effettuare questa operazione.