Presentazione Ibrahimovic al Milan, Pioli non vede l'ora di allenarlo.

, , in

La presentazione di Zlatan Ibrahimovic è in programma venerdì 3 gennaio 2020 alle ore 10:00. Lo ha reso noto il Milan con una nota. L’appuntamento à previsto a Casa Milan.

“Gli ho parlato al telefono, Ibrahimovic è molto motivato e carico, contento”.

Stefano Pioli, allenatore del Milan, confida ai microfoni di Sky Sport di aver sentito al telefono Zlatan Ibrahimovic, che “si è informato sulla condizione della squadra e sui prossimi allenamenti, poi mi ha detto ‘mister stai tranquillo che sto bene’. Non vede l’ora di allenarsi con noi come io non vedo l’ora di allenarlo e averlo a disposizione. Mi approccio al nuovo anno e al nuovo periodo di lavoro con grande fiducia”.

Cosa farà Ibra nel Milan?

“Zlatan è un giocatore che sa fare tutto, sa mandare in gol i compagni e saprà essere un punto di riferimento per la nostra fase offensiva”.