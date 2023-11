Salernitana NAPOLI Streaming Gratis Web, dove vedere Online TV: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Salernitana-Napoli Streaming Online. Nel derby campano della Serie A, la Salernitana, che si trova in una situazione difficile, affronta il Napoli, che ha alti e bassi. Entrambe le squadre hanno avuto risultati negativi nelle partite precedenti. Nella scorsa stagione, la partita tra le due squadre è terminata con una vittoria del Napoli per 2-0. Chi vincerà oggi la sfida tecnica tra Filippo Inzaghi e Rudi Garcia? Di seguito tutti i modi per vedere Salernitana-Napoli streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Salernitana-Napoli si gioca oggi sabato 4 novembre 2023 allo stadio Arechi di Salerno, con calcio d’inizio alle ore 15:00 italiane.

Salernitana-Napoli in TV, che canale?



Salernitana-Napoli in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire Salernitana-Napoli anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. Telecronaca di Pierluigi Pardo e Dario Marcolin.

Il Napoli è la squadra che ha effettuato più recuperi palla offensivi in questo campionato, quasi il doppio rispetto alla Salernitana, che si posiziona penultima in questa classifica insieme alla Roma.

Diretta Salernitana-Napoli Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Ochoa sarà il portiere titolare della Salernitana, mentre Gyomber sarà squalificato. Maggiore e Bohinen saranno nel centrocampo, con Dia a sostegno di Candreva e Jovane Cabral in attacco. Kastanos sarà in panchina. Garcia sostituirà Natan in difesa insieme a Ostigard e Rrahmani. Anguissa giocherà dal primo minuto, Politano, Raspadori e Kvaratskhelia formeranno il tridente offensivo. Lindstrom e Simeone sperano di essere inclusi nella formazione titolare. Mario Rui e Olivera si contenderanno il posto a sinistra.

SALERNITANA (4-3-3): Ochoa, Daniliuc, Fazio, Pirola, Mazzocchi; Coulibaly, Bohinen, Maggiore; Candreva, Dia, Tchaouna. Allenatore Filippo Inzaghi.

A disposizione in panchina: Costil, Bradaric, Bronn, Lovato, Sambia, Kastanos, Legowski, Martegani, Cabral, Stewart, Botheim, Ikwuemesi. Indisponibili: nessuno. Squalificati: Gyomber. Diffidati: nessuno.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore Rudi Garcia.

A disposizione in panchina: Gollini, Contini, D’Avino, Juan Jesus, mario Rui, Zanoli, Demme, Elmas, Gaetano, Zerbin, Lidstrom, Cajuste, Simeone. Inidsponibili: Osimhen. Squalificati: Natan. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Rapuano di Rimini. Guardalinee: Liberti-Colarossi. IV uomo: Camplone. VAR: Valeri. Assistente VAR: Longo.

Dove vedere Salernitana-Napoli Streaming Gratis in Italiano



Salernitana-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La Salernitana è la squadra che ha segnato meno gol nel primo tempo nella Serie A, insieme all’Udinese. Hanno segnato solo un gol, mentre tre squadre europee hanno segnato meno gol di loro.

Opzione Salernitana-Napoli Streaming alternative

La sfida Salernitana-Napoli non sarà disponibile in alternativa Salernitana-Napoli Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlo TV o RojadirectaTV.

La Salernitana non è riuscita a vincere nessuna delle cinque partite casalinghe giocate in Serie A, subendo una media di 2.2 gol a partita. Nella scorsa stagione, però, la squadra aveva ottenuto tre vittorie nelle ultime quattro partite disputate in casa, con una media di 1.3 gol subiti.