ATALANTA INTER Streaming Gratis Online, dove vedere LIVE TV: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Atalanta-Inter Streaming Online. interessante il Derby Lombardo di questa sera: si affrontano due delle tre squadre che hanno mantenuto la porta inviolata per almeno sette dei primi dieci turni del campionato italiano di calcio Serie A. L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha la possibilità di sfidare i suoi ex datori di lavoro e ottenere sette vittorie nelle prime 11 giornate di campionato, un risultato raro nella loro storia. Tuttavia, l’Atalanta dovrà affrontare una serie negativa contro l’Inter, che è imbattuta nelle ultime nove partite tra le due squadre. L’Inter si trova in testa alla classifica dopo dieci giornate e ha vinto le ultime cinque partite in trasferta senza subire gol. Una vittoria in questo scontro sarebbe un risultato significativo per entrambe le squadre. Chi vincerà oggi la sfida tecnica tra Gian Piero Gasperini e Simone Inzaghi? Di seguito tutti i modi per vedere Atalanta-Inter streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Atalanta-Inter si gioca oggi sabato 4 novembre 2023 allo stadio “Gewiss Stadium” di Bergamo, con fischio d’inizio alle ore 18:00 italiane.

Atalanta-Inter in TV, che canale?



Atalanta-Inter in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire Atalanta-Inter anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. Telecronaca di Stefano Borghi, commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Ademola Lookman ha segnato il primo gol dell’Atalanta nelle ultime due vittorie casalinghe di campionato, ma ha perso nella sua prima partita dello scorso anno.

Diretta Atalanta-Inter Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Gasperini ha solo un dubbio riguardo alla difesa per la partita, mentre Inzaghi schiererà i titolari con un solo cambio in difesa. Nessuna sorpresa in attacco per entrambe le squadre.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Scamacca. Allenatore Gian Piero Gasperini.

A disposizione in panchina: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Bonfanti, Holm, Bakker, Zortea, Zappacosta, Adopo, Pasalic, Muriel, De Ketelaere, Miranchuk.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Darmian, Carlos Augusto, Agoume, Asllani, Frattesi, Sensi, Klaassen, Sanchez.

Arbitro: Sozza.

Marcus Thuram è stato una piacevole sorpresa come acquisto per l’Inter, avendo contribuito a nove gol in campionato. Nessun giocatore dell’Inter ha avuto un impatto così significativo nelle prime dieci partite di una stagione dal 2004/05.

Dove vedere Atalanta-Inter Streaming Gratis in Italiano



Atalanta-Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

L’Inter ha vinto le ultime due partite contro l’Atalanta con un punteggio di 3-2. Nella storia dei loro scontri, non hanno mai giocato una serie di partite dove entrambe le squadre segnavano e subivano più di una rete.

Opzione Atalanta-Inter Streaming alternative

La sfida Atalanta-Inter non sarà disponibile in alternativa Atalanta-Inter Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlo TV o RojadirectaTV.

L’Atalanta ha pareggiato 11 volte contro l’Inter in casa durante l’era dei tre punti per la vittoria, il massimo ottenuto da qualsiasi altra squadra nella Serie A.