MILAN Udinese Streaming TV Gratis, dove vederla Online: SKY Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Milan-Udinese Streaming. Alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 4 novembre 2023, si gioca il quarto match valido per la 11a giornata di Serie A.

Il Milan ha pareggiato contro il Napoli, sprecando un vantaggio di due gol e continuando la sua serie negativa di risultati. Nonostante il pareggio contro i campioni in carica, la pressione sull’allenatore Pioli aumenta. L’attaccante Giroud ha segnato entrambi i gol del Milan, ma è deluso dal fatto che non abbiano ottenuto i tre punti. La prossima partita contro l’Udinese potrebbe essere l’occasione per rimettersi in carreggiata, considerando che il Milan ha mantenuto l’imbattibilità nelle partite casalinghe contro di loro.

D’altra parte, l’Udinese ha pareggiato sette delle dieci partite giocate questa stagione e non ha ancora vinto una partita. L’incapacità di convertire i pareggi in vittorie ha portato all’esonero dell’ex allenatore Sottil, ma il nuovo allenatore Cioffi non ha ancora portato cambiamenti significativi. La squadra ospite ha perso solo tre partite contro squadre nelle prime sei posizioni questa stagione.

Chi vincerà oggi la sfida tecnica odierna tra Pioli e Cioffi? Di seguito le informazioni per vedere Milan-Udinese streaming gratis e diretta video tv.

Le probabili formazioni di Milan-Udinese



MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Jovic, Giroud, Leao. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Mirante, Nava, Florenzi, Simic, Bartesaghi, Jimenez, Pobega, Adli, Loftus-Cheek, Romero, Okafor.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Kabasele, Dijol, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Success. Allenatore: Cioffi.

A disposizione in panchina: Okoye, Padelli, Guessand, Ferreira, Tlkvic, Masina, Kamara, Lovric, Quina, Camara, Zarraga, Thauvin, Lucca, Aké, Pafundi.

Arbitro: Sacchi.

Il Milan ha perso solo due partite delle ultime 25 di Serie A contro squadre posizionate nelle ultime quattro posizioni in classifica all’inizio della giornata. Tuttavia, entrambe le sconfitte sono avvenute nel 2023 contro il Sassuolo e lo Spezia.

Milan-Udinese in TV, dove la fanno vedere?

Milan-Udinese in tv con DAZN (presente anche su TimVision), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Su DAZN, la telecronaca del match sarà a cura di Dario Mastroianni, commento tecnico di Massimo Gobbi. Milan-Udinese su Sky sarà invece raccontata da Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani.

L’Udinese è la quarta squadra nella storia della Serie A ad avere pareggiato sette delle prime dieci partite di una stagione, un risultato che avevano ottenuto solo il Bari nel 1998/99, l’Inter nel 2004/05 e il Cagliari nel 2006/07. Tutte queste squadre hanno poi continuato la loro serie di pareggi anche nell’undicesima partita della stagione.

Milan-Udinese Streaming Gratis in Italiano

Milan-Udinese streaming gratis per gli abbonati con Sky Go e DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La partita è disponibile anche con NOW, il servizio streaming on demand di Sky: sarà sufficiente acquistare il ticket “Sport” prima di selezionare la diretta del match dalla programmazione. Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Il Milan ha ottenuto ottimi risultati contro l’Udinese nelle partite giocate in casa, rimanendo imbattuto in 15 delle ultime 16 partite di Serie A. Durante questi incontri, i rossoneri hanno ottenuto 9 vittorie e 6 pareggi. L’unico successo dell’Udinese è avvenuto il 11 settembre 2016, quando hanno vinto per 1-0 grazie a un gol di Stipe Perica. In questa partita, il Milan non è riuscito a segnare.

