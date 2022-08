MILAN-UDINESE Streaming Gratis ROJADIRECTA Online TV, dove vedere: DAZN o SKY Video?

Dove vedere Diretta Milan-Udinese Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18:30 italiane di oggi sabato 13 agosto 2022, i campioni d’Italia in carica allenati dal tecnico Stefano Pioli ospitano al Giuseppe Meazza di San Siro i friulani di Sottil nell’anticipo che apre ufficialmente il campionato di calcio di Serie A: la prima giornata del torneo. Chi vincerà? Di seguito dove vedere Milan-Udinese streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Milan-Udinese Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Il Milan è la squadra contro cui l’Udinese ha pareggiato più partite in Serie A: 36 su 94, completano 41 successi rossoneri e 17 friulani. Più nel dettaglio, tutte le ultime tre sfide tra le due formazioni in campionato sono terminate in parità (sempre per 1-1) e solo tra il 1992 e il 1994 questo confronto ha registrato una striscia di pareggi più lunga nella massima serie (quattro).

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Krunic, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Rebic. Allenatore Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Tourè, Florenzi, Gabbia, Kjaer, Adli, Pobega, Saelemaekers, Lazetic, De Ketelaere, Giroud. Indisponibili: Ibrahimovic, Tonali, Origi. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Soppy, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Success. Allenatore Sottil. A disposizione in panchina: Padelli, Piana, Benkovic, Bijol, Masina, Ebosele, Jajalo, Ebosse, Lovric, Samardzic, Nestorovski, Beto. Indisponibili: Arslan. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Marinelli. Guardalinee: Bottegoni e Galetto. Quarto uomo: Gariglio. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Brfesmes.

Milan-Udinese Diretta al posto di Rojadirecta TV



Milan-Udinese in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La telecronaca di Milan-Udinese sarà curata da Pierluigi Pardo, che sarà affiancato da Marco Parolo al commento tecnico.

Milan-Udinese Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Milan-Udinese streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Milan-Udinese Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Milan-Udinese non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.