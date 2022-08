LECCE-INTER Streaming Gratis Online TV, dove vedere: SKY Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Lecce-Inter Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 13 agosto 2022, i vice-campioni d’Italia in carica allenati dal tecnico Simone Inzaghi, fanno visita al Lecce di Marco Baroni nella 1ª giornata di Serie A. I nerazzurri sono fra le big candidate allo Scudetto, mentre l’obiettivo dei salentini, neopromossi dalla Serie B, è quello di conquistare la permanenza nella categoria. Chi vincerà allo Stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare di Lecce? Di seguito dove vedere Lecce-Inter streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Lecce-Inter Streaming, presentazione match e probabili formazioni



L’Inter viene da 2 sconfitte (con Lens e Villarreal) e un pareggio (con l’Olympique Lione) nelle ultime tre amichevoli disputate, il Lecce invece è reduce dal k.o. per 3-2 in Coppa Italia contro il Cittadella, e in precedenza ha ottenuto una vittoria (con la Virtus Francavilla) e una sconfitta (con il Parma) in amichevole.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Blin, Baschirotto, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Helgason; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. Allenatore Marco Baroni. A disposizione in panchina: Bleve, Cetin, Colombo, Di Mariano, Gonzalez, Listowski, Brancolini, Banda, Frabotta, Ciucci, Voelkerling, Berisha, Lemmens, Rodriguez. Indisponibili: Askildsen, Bjorkengren, Dermaku, Tuia.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Onana, Cordaz, Dimarco, Fontanarosa, Bellanova, Darmian, Asllani, Gagliardini, Zanotti, Mkhitaryan, Dzeko, Correa. Indisponibili: D’Ambrosio, Dalbert.

Arbitro: Prontera di Bologna. Guardalinee: Mondin e L Rossi. Quarto uomo: Marcenaro. VAR: Banti. Assistente VAR: Paganessi.

Il Lecce ha ottenuto la sua decima promozione in Serie A, solo Atalanta (12), Brescia (12) e Bari (11) ne contano di più dalla Serie B al massimo campionato. Il Lecce è la squadra che ha disputato più match d’esordio stagionale in Serie A senza mai vincere: 16 (6N, 10P), perdendo inoltre in tutti i cinque più recenti.

Lecce-Inter Diretta al posto di Rojadirecta TV



Lecce-Inter in tv con DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La partita rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale.

Lecce-Inter su Sky grazie ai seguenti anali digitali: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 2013 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Telecronaca Lecce-Inter: su DAZN sarà curata da Ricky Buscaglia, con il commento tecnico di Dario Marcolin. Sky invece affiderà la telecronaca a Maurizio Compagnoni, mentre la seconda voce sarà Luca Marchegiani.

Lecce-Inter Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Lecce-Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Lecce-Inter Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Lecce-Inter non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio o RojadirectaTV.