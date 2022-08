SALERNITANA-ROMA Streaming Gratis Online ROJADIRECTA TV, dove vedere: DAZN o SKY Video?

Dove vedere Diretta Salernitana-Roma Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 14 agosto 2022, esordio in casa della squadra di Nicola che riceve allo stadio Arechi di Salerno gli uomini di Josè Mourinho per la prima giornata del campionato di calcio di Serie A. Chi vincerà? Di seguito dove vedere Salernitana-Roma streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Salernitana-Roma Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Nelle ultime tre amichevoli la Roma non ha incassato reti. Questo è un trend che potrebbe confermarsi anche per la sfida dell’Arechi. Considerando che i giallorossi sono favoriti per la vittoria, una giocata possibile secondo i bookmaker potrebbe essere il segno 2 combinato all’Under 2,5: valore stabile a 3,75.

Salernitana (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Pirola; Candreva, Kastanos, L. Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Botheim, Bonazzoli. Allenatore Nicola. A disposizione in panchina: Micai, Sorrentino, Bronn, Bradaric, Veseli, Sambia, Ribéry, Valencia, Radovanovic, Kristoffersen, Kechrida, Capezzi, Motoc, Iervolino. Indisponibili: Fiorillo, Lovato, Jaroszynski, Bohinen. Squalificati: nessuno.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Pellegrini, Zalewski; Paulo Dybala; Zaniolo, Abraham. Allenatore Mourinho. A disposizione in panchina: Svilar, Kumbulla, Tripi, Spinazzola, Vina, Celik, Cristante, Wijnaldum, Bove, El Shaarawy, Shomurodov, Felix. Indisponibili: Darboe. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Sozza della sezione di Seregno. Assistenti: Cecconi e Bercigli. IV uomo: Baroni. Var: Aureliano. Assistente Var: Vivenzi.

Escludendo la sconfitta a tavolino contro il Verona nel 2020, la Roma non perde all’esordio in Serie A dal 2011 (vs Cagliari): sei vittorie e tre pareggi da allora – nel periodo, i giallorossi hanno anche mantenuto cinque volte la porta inviolata.

Salernitana-Roma in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La telecronaca di Salernitana-Roma sarà curata da Edoardo Testoni, che sarà affiancato da Simone Tiribocchi al commento tecnico.

Le squadre di Davide Nicola non hanno mai segnato e hanno sempre perso alla prima partita stagionale in Serie A; sconfitta del Livorno contro la Roma nel 2013 e del Crotone, contro Bologna e Milan, nel 2016 e nel 2017.

Salernitana-Roma streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La Roma ha vinto l’ultima trasferta dello scorso campionato: 3-0 contro il Torino; i giallorossi non ottengono due successi esterni consecutivi da agosto 2020, contro Torino e Juventus.

