ROMA Cagliari Streaming TV, dove vedere Online Gratis: Video DAZN o SKY Live?

Dove vedere Diretta Roma-Cagliari Streaming. Match valido per la 23ª giornata di Serie A 2023/24, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma oggi lunedì 5 febbraio 2024, alle ore 20:45 italiane. La Roma di Daniele De Rossi riceve la visita del Cagliari del grande ex Claudio Ranieri. Chi vincerà questa sera la sfida tecnica?

Nell’ultima partita, Paulo Dybala ha segnato il primo gol per la Roma, portando la sua squadra alla sua settima vittoria nelle ultime otto partite in cui ha segnato nel campionato principale. Dall’altra parte, Leonardo Pavoletti del Cagliari ha perso otto dei suoi nove scontri diretti personali, ma bisognerà fare attenzione se segnerà nel finale di questa partita, poiché tre dei suoi quattro gol stagionali sono arrivati nei minuti di recupero al termine del secondo tempo. Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere Roma-Cagliari streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Probabili formazioni Roma-Cagliari buone anche per il FantaCalcio



ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: Daniele De Rossi.

A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Kristensen, Huijsen, Celik, Zalewski, Renato Sanches, Aouar, Pagano, Pisilli, Bove, Baldanzi, Joao Costa.

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Wieteska, Dossena, Azzi; Jankto, Prati, Makoumbou; Nandez, Viola; Petagna. Allenatore: Claudio Ranieri.

A disposizione in panchina: Radunovic, Aresti, Augello, Hatzidiakos, Mina, Obert, Di Pardo, Deiola, Gaetano, Lapadula, Luvumbo, Pavoletti.

Arbitro: Marcenaro di Genova. Guardalinee: Valeriani-Pagliardini. Quarto Uomo: Rapuano. VAR: Abisso. Assistente VAR: Aureliano.

Lorenzo Pellegrini, dopo aver preso parte a una sola rete contro il Cagliari nei primi cinque incontri di Serie A (un gol il 22 dicembre 2016, con il Sassuolo), ha sia segnato che fornito assist nell’ultimo match contro i sardi nella competizione (Cagliari-Roma 1-2 del 27 ottobre 2021). Il centrocampista, a segno nelle ultime due presenze nel massimo campionato, potrebbe segnare per tre gare di fila nella massima serie per la prima volta in carriera.

Roma-Cagliari in TV, che canale?



Roma-Cagliari in tv con DAZN (presente anche su TimVision), Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport (numero 251). Ricky Buscaglia ed Andrea Stramaccioni telecronisti DAZN di Roma-Cagliari, mentre su Sky la telecronaca sarà di Riccardo Gentile e Luca Marchegiani. Tutti e tre le reti realizzate da Nicolas Viola in questo campionato sono arrivate da subentrato: il classe ’89 è il centrocampista che ha segnato più gol entrando a gara in corso nella Serie A 2023/24 (tre).

Roma-Cagliari Streaming Gratis in Italiano

Roma-Cagliari streaming gratis per gli abbonati con DAZN e SkyGo, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Acquistando il ticket ‘Sport’, sarà poi possibile selezionare la diretta della partita direttamente dal palinsesto. Il Cagliari è sia una delle due squadre, con l’Empoli, ad aver segnato meno gol (due per entrambe) nella mezzora centrale di gara (31’-60’), sia una delle due formazioni, con la Salernitana (14 ognuna), che ne hanno incassati di più in questa frazione di gioco nella Serie A 2023/24.

Roma-Cagliari Streaming alternative?

La sfida tra Roma-Cagliari non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlo TV o RojadirectaTV. La Roma ha mancato l’appuntamento con il gol solo in una delle ultime 24 gare interne in Serie A – sconfitta 0-2 contro l’Inter, il 6 maggio 2023 – e va a segno da ben 13 incontri in casa di fila nella competizione: in generale, tra le squadre attualmente presenti nella competizione, è una delle due con l’Inter con la striscia aperta più lunga di match casalinghi di fila a segno nel massimo campionato (13, appunto).