L’Inter al Meazza batte 1-0 la Juve e può così allungare a +4 sui bianconeri con una partita ancora da recuperare. L’Inter sta dominando il campionato nel 2024, vincendo 18 partite su 22 giocate fino a questo momento, e avendo una solida difesa. Hanno una rosa ricca e profonda, con giocatori come Lautaro Martinez, Mkhitaryan e Calhanoglu che si sono distinti nelle partite importanti.

La squadra è consapevole della sua forza e della sua personalità, e riesce a gestire sia difese chiuse che avversari più forti. Non ha rivali in Italia e può competere anche a livello europeo. Simone Inzaghi si è dimostrato un grande allenatore.

Simone Inzaghi esprime felicità per la vittoria dell’Inter contro la Juventus, sottolineando che la squadra deve continuare a lavorare duramente nonostante la posizione di vantaggio in classifica. Inzaghi elogia anche il portiere Szczesny per le sue straordinarie parate.

Parlando del futuro, l’allenatore afferma che la squadra deve ancora affrontare un percorso difficile e deve continuare a migliorare. Inzaghi commenta anche l’inserimento di Klaassen nel finale di partita e riconosce che la squadra sta ancora cercando di identificare i propri punti deboli. Conclude dicendo che la squadra deve continuare a lavorare duramente per poter essere sempre migliorata.