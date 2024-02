INTER JUVENTUS Streaming TV, dove vederla Gratis con Tablet Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Inter-Juventus Streaming. Alle ore 20:45 di oggi domenica 4 febbraio 2024, la Juventus di Massimiliano Allegri fa visita all’Inter di Simone Inzaghi nella “Scala del calcio”, lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano) davanti a crica 80 mila spettatori per dare vita ad un elettrizzante Derby d’Italia 2024 valido per la 23esima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Chi vincerà questa importante sfida scudetto? Di seguito le informazioni per vedere Inter-Juventus streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Inter-Juventus Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



L’Inter ha vinto la Supercoppa Italiana ed è tornata in Italia con una vittoria contro la Fiorentina. Inizia il ‘Derby d’Italia’ ufficiale con un punto di vantaggio sulla Juventus e ha una partita in meno da giocare. L’Inter ha segnato il maggior numero di gol e ha guadagnato il maggior numero di punti nel campionato fino ad ora. L’allenatore Simone Inzaghi accoglierà il ritorno di Calhanoglu e Barella dopo la loro squalifica. L’Inter ha una serie di vittorie casalinghe consecutive in Serie A e cercherà di correggere il suo recente record negativo con la Juventus, che ha vinto la maggior parte degli ultimi scontri diretti in campionato.

La Juventus ha pareggiato 1-1 contro l’Empoli, nonostante aver giocato in inferiorità numerica per più di 70 minuti. L’allenatore Allegri si è espresso sulla favorita per il titolo, l’Inter, ma non bisogna sottovalutare la squadra che ha segnato 19 gol nelle ultime sei partite. La Juventus ha dimostrato una buona prestazione nelle trasferte contro le squadre di vertice della Serie A.

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi.

A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Dumfries, Carlos Augusto, Buchanan, Asllani, Sensi, Frattesi, Klaassen, Sanchez, Arnautovic. Indisponibili: Cuadrado. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bastoni, Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. Allenatore Max Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, Djalò, Alex Sandro, Nicolussi Caviglia, Nonge, Alcaraz, Weah, Iling Jr, Miretti, Chiesa. Indisponibili: De Scilgio, Kean. Squalificati: Fagioli, Milik, Pogba. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Maresca di Napoli. Guardalinee: Carbone-Giallatini. IV uomo: Doveri. VAR: Irrati. Assistente VAR: Di Paolo.

Come vedere Inter-Juventus in diretta TV



Inter-Juventus in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Lautaro Martínez e Dušan Vlahović sono stati molto prolifici nelle ultime partite di Serie A. Martínez ha segnato quattro gol, di cui tre nei primi 15 minuti di gioco, mentre Vlahović ha segnato sei reti, quattro delle quali nella ripresa.

Dove vedere Inter-Juventus Streaming Gratis in Italiano



Inter-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. L’Inter, in testa alla classifica, si prepara ad affrontare la Juventus nel tentativo di consolidare la propria posizione. Entrambe le squadre hanno dimostrato di essere abili nel segnare gol, sia in casa che fuori. Secondo i bookmaker, la partita avrà almeno due reti. Gazzabet offre una quota maggiorata per i nuovi iscritti.