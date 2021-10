INTER-JUVE Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Inter-Juventus Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 di oggi domenica 24 ottobre 2021, la Juventus di Massimiliano Allegri fa visita all’Inter di Simone Inzaghi nella “Scala del calcio”, il Giuseppe Meazza di San Siro (Milano) davanti al 75% della capienza totale dell’impianto, per dare vita ad un elettrizzante Derby d’Italia valido per la 9a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Inter-Juventus streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Inter-Juventus Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Escludendo la Lazio, affrontata una sola volta proprio nell’ultimo turno, la Juventus è la squadra contro cui Simone Inzaghi ha perso più partite da allenatore in Serie A (otto) e quella contro cui vanta la peggior media punti (0.64 a match); il tecnico nerazzurro ha perso tutte e tre le gare casalinghe di massimo campionato disputate contro Massimiliano Allegri.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Radu, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Dumfries, Dimarco, Gagliardini, Vecino, Calhanoglu, Sensi, Sanchez, Satriano. Indisponibili: Eriksen, Brazao, Correa.

L’Inter ha segnato 78 gol (in 32 partite) nell’anno solare 2021 in Serie A: nei maggiori cinque campionati europei ha fatto meglio solo il Bayern Monaco (89 in 29 partite); la Juventus è a 64 in 33 incontri.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi, Alex Sandro; Alvaro Morata, Federico Chiesa. Allenatore Massimiliano Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Bonucci, Rugani, L Pellegrini, De Sciglio, McKennie, Arthur, Ramsey, Kulusevski, Dybala, Kaio Jorge. Indisponibili: Rabiot, Kean.

Sfida tra la squadra che ha segnato più gol nei secondi tempi di questo campionato (l’Inter, 14) e una delle cinque che ne hanno segnati di meno (la Juventus quattro, come Sassuolo, Salernitana, Empoli e Venezia).

Arbitro: Mariani di Aprilia. Guardalinee: Meli, Peretti. Quarto uomo: Ayroldi. Var: Guida. Avar: Passeri.

Inter-Juventus Diretta al posto di Rojadirecta TV



Inter-Juventus in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Si gioca dopo il Derby del Sole Roma-Napoli delle 18.

Inter-Juventus Streaming Gratis invece di Rojadirecta ITA

Inter-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Inter-Juventus Streaming alternativa Rojadirecta?

Inter-Juventus non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.