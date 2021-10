ROJADIRECTA Inter-Juventus, Roma-Napoli, Barcellona-Real Madrid, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di domenica 24 ottobre 2021, dove spiccano Inter-Juventus e Roma-Napoli per la 9a giornata di Serie A, El Clasico Barcellona-Real Madrid, e in Premier League Manchester United-Liverpool.

12:30 Atalanta-Udinese Streaming (Serie A) – DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Nerazzurri in emergenza in difesa: certo l’utilizzo di Lovato dall’inizio, con abbassamento di De Roon e Palomino (per altro diffidato) a completare il terzetto viste le imperfette condizioni di Demiral. Gasp starebbe anche valutando la difesa a 4. In mezzo, Freuler e Koopmeiners, davanti Malinovskyi dovrebbe tornare dal 1′ al fianco di Muriel, con Zapata come riferimento offensivo.

l rebus per Gotti è come sostituire lo squalificato Pereyra: i candidati sono Arslan, Jajalo e il giovane Samardzic. Inamovibile, al centro dell’attacco, Beto: Pussetto per l’infortunato Deulofeu. Sulle fasce consueti ballottaggi tra Molina, Udogie e Stryger Larsen per i due posti disponibili. Nestorovski convocato a sei mesi dall’operazione al ginocchio.

12:45 Juventus-Bologna (Campionato Primavera) – Sportitalia

13:00 Nizza-Lione (Ligue 1) – Sky Sport Football

14:00 Pisa-Pordenone (Serie B) – DAZN, Sky Sport (Canali 252 e 253 Satellite) e Helbiz

14:00 Siviglia-Levante (Liga) – DAZN

15:00 Zona Gol Serie A – DAZN

15:00 Verona-Lazio (Serie A) – DAZN

15:00 Fiorentina-Cagliari (Serie A) – DAZN

15:00 West Ham-Tottenham (Premier League) – Sky Sport Football

15:30 Colonia-Leverkusen (Bundesliga) – Sky Sport Arena

16:15 Reggina-Parma (Serie B) – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport (Canale 251 Satellite) e Helbiz

17:30 Manchester United-Liverpool Streaming (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

17:30 Stoccarda-Union Berlino (Bundesliga) – Sky Sport Arena

Dopo la disfatta norvegese, Mou in cerca di riscatto con i titolarissimi: compreso Zaniolo, che torna e parte subito dall’inizio. Per il resto la formazione che aveva iniziato contro la Juve, con Abraham riferimento avanzato.

Spalletti dovrebbe recuperare Zielinski: il polacco ha svolto la seduta in gruppo. Osimhen torna a guidare l’attacco: gli fa spazio Mertens. Manolas, in seguito ad esami strumentali, ha riportato una lesione di basso grado del grande gluteo destro: il difensore ha già iniziato l’iter riabilitativo.

18:30 Betis-Rayo Vallecano (Liga) – DAZN

19:30 Bochum-Eintracht (Bundesliga) – Sky Sport Action

20:30 Spal-Como (Serie B) – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport (Canale 251 Satellite) e Helbiz.

In difesa riecco Bastoni, che prenderà il posto di Dimarco, mentre sulle fasce Darmian è favorito rispetto a Dumfries. L’unico altro dubbio riguarda il centrocampo, con Vidal che si gioca il posto dal 1′ con Calhanoglu. Correa indisponibile, tornerà mercoledì.

Dybala recuperato e convocato ma Kean no (affaticamento muscolare): in attacco Morata e Chiesa. Tornano titolari Danilo e Cuadrado, mentre Bernardeschi continua ad essere davanti a Kulusevski. Chiellini affiancherà Bonucci, sulla fascia mancina De Sciglio lascerà il posto ad Alex Sandro. Rabiot è guarito dal Covid ma ancora fuori forma: non convocato.

20:45 Marsiglia-PSG (Ligue 1) – Sky Sport Football

21:00 Atletico Madrid-Real Sociedad (Liga) – DAZN

21:00 Internacional-Corinthians (Campionato Brasiliano) – Solocalcio

23:15 Bragantino-San Paolo (Campionato Brasiliano) – Solocalcio

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.