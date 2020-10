BARCELLONA REAL MADRID Streaming Gratis info ROJADIRECTA: dove vedere Diretta TV con iPhone PC Tablet

Dove vedere Diretta Barcellona Real Madrid Streaming Video Gratis senza Rojadirecta El Clasico Liga.

Il Real Madrid è imbattuto negli ultimi due “Clasicos” e in entrambe le gare ha lasciato la porta inviolata. Dopo il 2-0 al Santiago Bernabéu di marzo 2020, i Blancos possono raggiungere due vittorie consecutive nella classica in LaLiga per la prima volta da maggio 2008. ​​Lionel Messi, è il capocannoniere nella storia del “Clasico” in tutte le competizioni (26 gol), nella storia della Liga (18) e nella storia del “Clasico” al Camp Nou (7).

Possiamo vedere Barcellona Real Madrid con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Fischio d’inizio alle ore 16:00 italiane di oggi sabato 24 ottobre 2020.

Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

​​Lionel Messi è a 425 minuti senza marcature contro il Real Madrid tra tutte le competizioni. La sua seconda peggior striscia dopo i 522 minuti. Zinedine Zidane ha perso solo 2 dei suoi 9 Clasicos come allenatore del Real Madrid in tutte le competizioni.