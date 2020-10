GENOA INTER Streaming Gratis info ROJADIRECTA, dove vederla in Video Diretta TV con Android e Apple

Dove vedere Diretta Genoa Inter Streaming senza Rojadirecta. Alle 18:00 di oggi sabato 24 ottobre 2020 si gioca Genoa Inter, anticipo della 5a giornata di Serie A di calcio. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire la partita in video streaming live e diretta tv.

Diretta Genoa Inter Streaming, prestanzione match.

Se da una parte l’Inter non realizzava almeno 11 gol nelle prime quattro partite stagionali di Serie A dal 2013/14, dall’altra i nerazzurri non incassavano otto gol a questo punto del campionato dal 2011/12. Il Genoa non ha trovato il gol nelle ultime due partite di campionato: è dal marzo 2019, sotto Cesare Prandelli, che non infila tre gare di Serie A senza reti all’attivo.

Genoa Inter in Diretta TV.

Genoa Inter sarà trasmessa in diretta tv con Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Non verrà trasmessa in chiaro.

Tra le squadre affrontate più di una volta, il Genoa è quella contro cui Romelu Lukaku ha la miglior media gol in campionato tra Serie A e Premier League (quattro reti in due sfide) – la squadra rossoblù è la vittima preferita dell’attaccante dell’Inter nel campionato italiano.

Genoa Inter Streaming alternativa a Rojadirecta.

Genoa Inter sarà disponibile in streaming live su SkyGo (link su https://skygo.

Le probabili formazioni di Genoa Inter:

Le probabili formazioni di Genoa Inter:

Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Genoa (3-5-2): Perin; Bani, Zapata, Masiello; Ghiglione, Rovella, Badelj, Radovanovic, Czyborra; Pandev, Shomurodov. Allenatore Maran. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Brlek, Males, Sturaro.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, A Bastoni; Darmian, Nainggolan, Brozovic, Perisic; Barella; R Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Antonio Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Gagliardini, I Radu, Skriniar, Vecino, Sanchez.

Alternative per vedere Genoa Inter in diretta streaming gratis?

Altre forme per vedere Genoa Inter non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. L’unica alternativa potrebbe essere YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.