GENOA INTER Streaming Gratis info ROJADIRECTA, dove vederla: Sky Go o DAZN?

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Genoa Inter Streaming Gratis senza Rojadirecta. Si gioca oggi sabato 25 luglio 2020 ancora a porte chiuse. Chi vincerà? Il fischio d’inizio della partita è fissato per le ore 19:30 italiane. In questa pagina tutte le informazioni su Genoa Inter: come seguire la partita streaming e in tv.

Genoa Inter Streaming, presentazione match

Va in scena a Marassi il match Genoa Inter, valido per la 36a giornata di Serie A. I rossoblù vengono dal derby vinto ai danni della Sampdoria giocato mercoledì scorso, grazie al quale hanno mantenuto 4 lunghezze di vantaggio sul Lecce a sua volta uscito vincitore dalla sfida col Brescia. I nerazzurri invece sono reduci da uno scialbo 0-0 casalingo con la Fiorentina, in conseguenza del quale hanno di fatto detto addio alle residue speranze di infastidire la Juventus.

Dove vedere Genoa Inter Live Streming Gratis Link e Diretta TV senza Rojadirecta.

Genoa Inter viene trasmessa in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251

Satellite).

I liguri hanno conquistato 3 vittorie nelle ultime 4 gare disputate e non riescono a vincere 3 gare di fila in Serie A dal girone di ritorno della stagione 2017/2018, quando tra la 23esima e la 25esima giornata sconfissero Lazio, Chievo ed Inter. I nerazzurri hanno vinto solo 2 delle ultime 6 gare disputate: un rendimento troppo deficitario per contendere lo scudetto alla Juventus.

Alternative per vedere Genoa Inter diretta streaming online al posto di Rojadirecta.

Partita Genoa Inter live streaming su Sky Go disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Genoa Inter non viene trasmessa in chiaro.