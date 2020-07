ROJADIRECTA Napoli-Sassuolo Genoa-Inter Brescia-Parma, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi.

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi sabato 25 luglio 2020, dove spiccano Napoli-Sassuolo, Genoa-Inter e Brescia-Parma, valide per la 36a giornata di Serie A.

11:30 Melbourne Victory-Western United (A-League) – Sportitalia.

12:15 Guangzhou Evergrande-Shanghai Shenhua (Chinese Super League) – Dazn.

17:15 Diretta Brescia-Parma (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Il Brescia ha la seconda peggior difesa del campionato: sono 74 infatti le reti subite, a fronte delle 77 del Lecce. Il Parma è tornato alla vittoria dopo un digiuno durato 7 gare, nelle quali aveva raccolto un solo pareggio e ben 6 sconfitte: in trasferta in particolare i ducali vengono da 3 debacle consecutivi per mano di Verona, Roma e Milan.

Diretta Brescia Parma con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

19:30 Diretta Genoa-Inter (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

I liguri hanno conquistato 3 vittorie nelle ultime 4 gare disputate e non riescono a vincere 3 gare di fila in Serie A dal girone di ritorno della stagione 2017/2018, quando tra la 23esima e la 25esima giornata sconfissero Lazio, Chievo ed Inter. I nerazzurri hanno vinto solo 2 delle ultime 6 gare disputate: un rendimento troppo deficitario per contendere lo scudetto alla Juventus.

Diretta Genoa Inter con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:45 Diretta Napoli-Sassuolo (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Una sola vittoria nelle ultime 4 gare per il Napoli di Rino Gattuso, che in casa però non perde dal 2-3 col Lecce della 23esima giornata. Ottimo il rendimento esterno del Sassuolo in stagione: gli emiliani hanno conquistato fuori casa 24 dei 48 punti che contano in classifica.

Diretta Napoli Sassuolo con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.