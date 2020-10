ROJADIRECTA Genoa-Inter Barcellona-Real Madrid Lazio-Bologna, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi sabato 24 ottobre 2020, dove spiccano Genoa-Inter, Atalanta-Sampdoria, Lazio-Bologna, tutti anticipi della 5a giornata di Serie A., più il grande “Clasico” Barcellona-Real Madrid in Spagna.

11:00 Juventus-Sampdoria (Campionato Primavera) – Sportitalia

13:30 West Ham-Manchester City (Premier League) – Sky Sport Football

14:00 Monza-Chievo (Serie B) – DAZN

14:00 Pordenone-Reggina (Serie B) – DAZN

14:00 Reggiana-Cittadella (Serie B) – DAZN

14:00 Salernitana-Ascoli (Serie B) – DAZN

14:00 Spal-Vicenza (Serie B) – DAZN e DAZN1

14:00 Entella-Venezia (Serie B) – DAZN.

15:00 Diretta Atalanta-Sampdoria (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Atalanta e Sampdoria non pareggiano a Bergamo in Serie A dal marzo 2013 (0-0) – da allora quattro successi lombardi e tre liguri. Dopo la sconfitta per 1-4 contro il Napoli nell’ultimo turno di campionato, l’Atalanta potrebbe perdere due gare di fila in Serie A per la prima volta dal febbraio 2019.

Diretta Atalanta Sampdoria con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

15:00 Lazio-Roma (Campionato Primavera) – Sportitalia

15:30 Bayern-Eintracht (Bundesliga) – Sky Sport Collection.

16:00 Diretta Barcellona-Real Madrid (Liga) – DAZN.

Il Real Madrid è imbattuto negli ultimi due “Clasicos” e in entrambe le gare ha lasciato la porta inviolata. Dopo il 2-0 al Santiago Bernabéu di marzo 2020, i Blancos possono raggiungere due vittorie consecutive nella classica in LaLiga per la prima volta da maggio 2008. ​​Lionel Messi, è il capocannoniere nella storia del “Clasico” in tutte le competizioni (26 gol), nella storia della Liga (18) e nella storia del “Clasico” al Camp Nou (7).

16:00 Pescara-Frosinone (Serie B) – DAZN

16:00 Fulham-Crystal Palace (Premier League) – Sky Sport Football

16:30 Vvv Venlo-Ajax (Eredivisie) – DAZN

17:00 Lorient-Marsiglia (Ligue 1) – DAZN.

18:00 Diretta Genoa-Inter (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Genoa e Inter non pareggiano in Serie A dal maggio 2013 (0-0 tra Ballardini e Stramaccioni in panchina) – da allora nove successi nerazzurri e cinque rossoblù.

In 11 delle ultime 12 sfide di Serie A tra Genoa e Inter giocate al Ferraris, almeno una delle due formazioni non ha trovato il gol: unica eccezione nel parziale il successo rossoblù, per 3-2, nel maggio 2015.

18:30 Manchester United-Chelsea (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

18:30 Borussia Dortmund-Schalke 04 (Bundesliga) – Sky Sport Collection

18:30 Siviglia-Eibar (Liga) – DAZN

18:30 Osasuna-Athletic (Liga) – DAZN.

20:45 Diretta Lazio-Bologna (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Sinisa Mihajlovic ritrova la Lazio, squadra con cui ha collezionato 126 presenze da giocatore in Serie A – quella biancoceleste è la maglia con cui l’attuale tecnico del Bologna ha realizzato più reti nel massimo campionato italiano (20).



20:45 Giana Erminio-Como (Serie C) – Eleven Sports

20:45 Carpi-Cesena (Serie C) – Eleven Sports

20:45 Virtus Francavilla-Potenza (Serie C) – Eleven Sports

21:00 Liverpool-Sheffield United (Premier League) – Sky Sport Football

21:00 Atletico Madrid-Betis (Liga) – DAZN

21:00 Paris SG-Dijon (Ligue 1) – DAZN

21:55 Inter Miami-Orlando City (MLS) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.