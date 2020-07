Scommesse StarCasinò, Serie A: Quote 36a giornata con Milan-Atalanta e Genoa-Inter.

, , in

La 36esima giornata parte con l’anticipo di venerdì 24 luglio tra Milan e Atalanta. Le due squadre sono sicuramente le più in forma del campionato e non mancheranno le emozioni. La vittoria del Milan, che non batte a San Siro l’Atalanta dal 2014, su StarCasinò (starcasino.it/scommesse), è data a 2,95. La combo 2 + Gol è data a 3,65.

Sabato 25 luglio nel match delle 17.30 il Brescia, retrocesso, ospita il Parma reduce da una bella vittoria contro il Napoli: 1 a 3,45, X a 3,85, 2 a 2,05.

Il Genoa ha un’altra finale da vincere se vuole rimanere in A: espugnato Marassi, contro l’Inter la vittoria del Grifone è data a 5,10.

Un Napoli in affanno, al San Paolo gioca contro il Sassuolo. Il successo dei neroverdi paga 5,30 volte la posta, interessante anche l’Under 2.5 dato a 2,60.

Il Lecce ci spera ancora, ma resta a -4 dal Genoa. Altra partita fondamentale per i Giallorossi Salentini che affrontano il Bologna fuori casa: 1 a 2,40, pareggio a 3,75, 2 a 2,80.

Si prosegue con Cagliari-Udinese dove il No Gol vale 2,10. L’Hellas Verona, dopo aver fermato squadre come Juventus, Atalanta e Inter, potrebbe dare del filo da torcere anche alla Lazio: la vittoria degli uomini di Juric è data a 3,35.

La Roma, che deve blindare almeno un posto in Europa League, se la giocherà contro la Fiorentina: il colpo dei Viola all’Olimpico è dato a 4,90.

Il Torino, non ancora certo della salvezza matematica, deve vincere contro la Spal: 1 a 5,60, X a 4,30, e 2 a 1,60.

Chiude la 36esima giornata di Serie A la Sampdoria che affronta la Juventus tra le mura dell’Allianz Stadium di Torino. I blucerchiati di Claudio Ranieri, ottenuta la matematica salvezza, devono cancellare la delusione del derby: la loro vittoria è data a 11,00, interessante anche il Gol a 1,95.

Le quote nel dettaglio:

Venerdì 24 luglio:

2,90 MILAN, 4,00 pareggio, 2,25 ATALANTA

Sabato 25 luglio:

3,45 BRESCIA, 3,85 pareggio, 2,05 PARMA

5,10 GENOA, 4,20 pareggio, 1,65 INTER

1,58 NAPOLI, 4,60 pareggio, 5,30 SASSUOLO

Domenica 26 luglio:

2,40 BOLOGNA, 3,75 pareggio, 2,80 LECCE

3,65 CAGLIARI, 3,50 pareggio, 2,10 UDINESE

3,35 HELLAS VERONA, 3,55 pareggio, 2,20 LAZIO

1,65 ROMA, 4,50 pareggio, 4,90 FIORENTINA

5,60 SPAL, 4,30 pareggio, 1,60 TORINO

1,27 JUVENTUS, 6,20 pareggio, 11,00 SAMPDORIA