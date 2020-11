ROJADIRECTA Udinese-Milan, Spezia-Juventus, Napoli-Sassuolo, Derby Sampdoria-Genoa, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi Domenica 1° Novembre 2020

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi domenica 1° novembre 2020, dove spiccano Udinese-Milan, Spezia-Juventus, Napoli-Sassuolo, il derby Sampdoria-Genoa, per la 6a giornata del campionato di calcio di Serie A.

10:00 Roma-Juventus (Campionato Primavera) – Sportitalia.

12:30 Diretta Udinese-Milan (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Il Milan capolista di Stefano Pioli sfida l’Udinese di Luca Gotti nel lunch match della 6a giornata di Serie A. I rossoneri guidano imbattuti la classifica del campionato con 13 punti, frutto di 4 vittorie e un pareggio, i friulani si trovano al terzultimo posto con 3 punti, e un cammino di una vittoria e 4 sconfitte.

Diretta Udinese Milan con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

12:45 PSG-Fleury 91 (Division 1 Feminine) – DAZN

13:00 Aston Villa-Southampton (Premier League) – Sky Sport Football

13:00 St Etienne-Montpellier (Ligue 1) – DAZN

13:00 Kilmarnock-Rangers (Scottish Premier League) – Sky Sport Arena

14:00 Betis-Elche (Liga) – DAZN

14:30 Rimini-Aglianese (Serie D) – Sportitalia.

15:00 Diretta Spezia-Juventus (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

La Juventus di Andrea Pirlo fa visita al neopromosso Spezia, guidato da Vincenzo Italiano, nella 6a giornata del campionato di Serie A. I bianconeri sono al momento quinti in classifica con 9 punti, frutto di 2 vittorie e 3 pareggi, i liguri si trovano invece al 14° posto a quota 5, con un cammino di una vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Diretta Spezia Juventus con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

15:00 Torino-Lazio (Serie A) – DAZN e DAZN1

15:00 Reggina-Spal (Serie B) – DAZN

15:00 Newcastle-Everton (Premier League) – Sky Sport Football.

15:00 Carrarese-Alessandria (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Juventus U23-Lecco (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Livorno-Pergolettese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Olbia-Lucchese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Fermana-Carpi (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Mantova-Imolese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Modena-Perugia (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Sudtirol-Sambenedettese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Virtus Verona-Matelica (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Catania-Vibonese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Palermo-Viterbese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Ternana-Catanzaro (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Juve Stabia-Bisceglie (Serie C) – Eleven Sports

15:30 Friburgo-Bayer Leverkusen (Bundesliga) – Sky Sport Arena

16:00 Celta-Real Sociedad (Liga) – DAZN

17:00 Monaco-Bordeaux (Ligue 1) – DAZN.

17:30 Manchester United-Arsenal (Premier League) – Sky Sport Football

17:30 Albinoleffe-Pistoiese (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Como-Pro Patria (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Piacenza-Renate (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Pontedera-Grosseto (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Pro Sesto-Novara (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Legnago-Feralpisalò (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Ravenna-Fano (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Vis Pesaro-Gubbio (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Casertana-Turris (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Monopoli-Virtus Francavilla (Serie C) – Eleven

Sports17:30 Potenza-Cavese (Serie C) – Eleven Sports17:30 Foggia-Bari (Serie C) – Eleven Sports.

18:00 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite)

18:00 Roma-Fiorentina (Serie A) – Sky Sport (Canale 252 Satellite).

18:00 Diretta Napoli-Sassuolo (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite).

Sull’onda lunga delle vittorie contro il Benevento e la Real Sociedad, il Napoli ospita il Sassuolo di Roberto De Zerbi, una delle squadre più in forma della Serie A, alla ricerca della vittoria. Seconda contro terza in classifica, per un match ad altissmo contenuto tecnico.

Diretta Napoli Sassuolo con i canali digitali di Sky Sport (Canale 253 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

18:00 Hertha-Wolfsburg (Bundesliga) – Sky Sport Uno

18:30 Granada-Levante (Liga) – DAZN

20:15 Tottenham-Brighton (Premier League) – Sky Sport Football.

20:45 Diretta Sampdoria-Genoa (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

La Sampdoria è fin qui tra le sorprese del campionato, con tre vittorie consecutive che hanno portato la squadra di Ranieri nelle zone nobili della classifica. Il Genoa ha superato l’incubo coronavirus ed è deciso a dare una svolta alla propria stagione: tutto pronto per il Derby ligure.

Diretta Sampdoria Genoa con i canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Frosinone-Cremonese (Serie B) – DAZN e DAZN1

21:00 Lilla-Lione (Ligue 1) – DAZN

21:00 Valencia-Getafe (Liga) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.