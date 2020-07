Come vedere SAMPDORIA GENOA info ROJADIRECTA Streaming Diretta TV con iPhone Tablet PC

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Sampdoria Genoa Streaming Gratis senza Rojadirecta. Si gioca oggi mercoledì 22 luglio 2020 ancora a porte chiuse. Il fischio d’inizio dell’arbitro Guida è fissato per le ore 21:45. In questa pagina tutte le informazioni su Sampdoria Genoa: come seguire il match in tv e streaming.

Sampdoria Genoa Streaming, presentazione match

Sampdoria Genoa giocano questa sera il derby della Lanterna per la 35esima giornata di Serie A. Un match triste senza il consueto calore delle due tifoserie genovesi. I blucerchiati hanno conquistato la matematica certezza di rimanere in Serie A, dopo un campionato sofferto, grazie alla bellissima rimonta di Parma di domenica scorsa. I rossoblù invece, dopo aver superato il Lecce nello scontro diretto, hanno bisogno di vincere per mantenere i salentini almeno 4 punti più sotto.

Dove vedere Sampdoria Genoa Live Streming Gratis Link e Diretta TV senza Rojadirecta.

Sampdoria Genoa viene trasmessa in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre).

Dopo la bellissima rimonta di Parma anche la Sampdoria si è inserita a pieno diritto tra le squadre più in forma del momento: per i ragazzi di Ranieri 5 vittorie nelle ultime 6 gare disputate, con in mezzo la prevedibile sconfitta sul campo dell’Atalanta. Il Genoa, questa sera per il calendario fuori casa, non vince in trasferta da 3 match, durante i quali ha conquistato 2 pareggi e incassato una sconfitta.

Alternative per vedere Sampdoria Genoa diretta streaming online al posto di Rojadirecta.

Partita Sampdoria Genoa live streaming su SkyGo disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Sampdoria Genoa non viene trasmessa in chiaro.