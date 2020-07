⚽ ROJADIRECTA Inter-Fiorentina Parma-Napoli Sampdoria-Genoa, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi mercoledì 22 luglio 2020, dove spiccano Inter-Fiorentina Parma-Napoli e il derby della Lanterna Sampdoria-Genoa, tra le altre della 35a giornata di Serie A.

11:30 Perth Glory-Wellington Phoenix (A-League) – Sportitalia.

15:08 Real Salt Lake-Sporting Kansas City (Mls) – Dazn.

19:00 Manchester United-West Ham (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

19:30 Diretta Parma-Napoli (Serie A) – Dazn e Dazn1.

E’ un disastro questa ripresa post coronavirus per il Parma: dopo il pareggio nel recupero col Torino e la larga vittoria di Marassi sul Genoa sono arrivate 6 sconfitte interrotte solo dal 2-2 casalingo nel derby col Bologna. Il Napoli invece, nel match di domenica scorsa contro l’Udinese, è tornato a vincere dopo i 2 pareggi di fila con Milan e Bologna.

Diretta Parma Napoli con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN.

20:45 Reggio Audace-Bari (Finale Playoff Serie C) – Rai Sport e Eleven Sports.

21:15 Liverpool-Chelsea (Premier League) – Sky Sport Football.

21:45 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

21:45 Diretta Inter-Fiorentina (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Manca addirittura dal mese di novembre del 1996 il pareggio tra Inter e Fiorentina a San Siro. In quell’occasione fu una doppietta di Lulu Oliveira con in mezzo un gol di Ganz ad illudere la Viola, che poi si fece raggiungere sul 2-2 finale da una rete di Paul Ince. Buon momento per i ragazzi di Iachini, che si sono tolti dai guai con una striscia di 5 gare senza sconfitte.

Diretta Inter Fiorentina con i canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

21:45 Diretta Sampdoria-Genoa (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre).

Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati).

Dopo la bellissima rimonta di Parma anche la Sampdoria si è inserita a pieno diritto tra le squadre più in forma del momento: per i ragazzi di Ranieri 5 vittorie nelle ultime 6 gare disputate, con in mezzo la prevedibile sconfitta sul campo dell’Atalanta. Il Genoa, questa sera per il calendario fuori casa, non vince in trasferta da 3 match, durante i quali ha conquistato 2 pareggi e incassato una sconfitta.

Diretta Sampdoria Genoa con i canali digitali di Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati).

21:45 Torino-Verona (Serie A) – Sky Sport (Canale 254 Satellite, 485 Digitale Terrestre).

21:45 Lecce-Brescia (Serie A) – Sky Sport (Canale 255 Satellite, 486 Digitale Terrestre).

21:45 Spal-Roma (Serie A) – Dazn e Dazn1.

