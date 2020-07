SASSUOLO MILAN Streaming Gratis info ROJADIRECTA Live Smartphone, dove vederla: SkyGo o DAZN?

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Sassuolo Milan Streaming Gratis senza Rojadirecta. Si gioca oggi martedì 21 luglio 2020 ancora a porte chiuse. Il fischio d’inizio della partita è fissato per le ore 21:45 italiane. In questa pagina tutte le informazioni su Sassuolo Milan: come seguire il match in tv e streaming.

Sassuolo Milan Streaming, presentazione match

Il Milan di Pioli va in trasferta sul campo del Sassuolo nel secondo anticipo odierno della 35a giornata di Serie A. Dopo la manita contro il Bologna per il Milan (settimo in classifica con 56 punti come il Napoli) è ora impegnata in uno scontro diretto per l’Europa: l’avversario è il Sassuolo (ottavo con 48 punti), che ha frenato la sua corsa a Cagliari. Attualmente i rossoneri hanno ben otto punti di vantaggio sui neroverdi che solo con un successo potrebbero ancora sognare un posto nella prossima Europa League.

Dove vedere Sassuolo Milan Live Streming Gratis Link e Diretta TV senza Rojadirecta.

Sassuolo Milan viene trasmessa in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e su Sky Sport (canale 251 del satellite).

Dopo l’ampio turnover di Cagliari, De Zerbi dovrebbe rilanciare Consigli in porta e Kyriakopoulos sulla fascia sinistra.

In difesa è out Gian Marco Ferrari, squalificato, al suo posto si giocano una maglia Peluso e Magnani. A centrocampo accanto a Locatelli rientra uno tra Magnanelli o Bourabia: hanno entrambi scontato il turno di squalifica, così come Berardi. Confermatissimi in avanti Boga e Caputo, ballottaggio tra Djuricic e Traoré per un posto sulla trequarti.

Pioli dovrebbe schierare la migliore formazione possibile, con Conti al posto di Calabria e Bonaventura leggermente favorito su Saelemaekers e Paquetá nei tre dietro Ibrahimovic. Confermati Kessié e Bennacer a centrocampo, così come Calhanoglu e Rebic. Kjaer e Romagnol sonoi intoccabili in difesa.

Alternative per vedere Sassuolo Milan diretta streaming online al posto di Rojadirecta.

Partita Sassuolo Milan live streaming su SkyGo disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Sassuolo Milan non viene trasmessa in chiaro.