SASSUOLO MILAN Streaming Gratis, dove vederla: Diretta DAZN o SKY Live?

Dove vedere Sassuolo Milan Streaming Gratis senza Rojadirecta. Si gioca oggi domencia 20 dicembre 2020 ovviamente a porte chiuse. Fischio d’inizio alle 15:00. In questa pagina tutte le informazioni su Sassuolo Milan: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Big match d’alta classifica in Serie A per il 13esimo turno, con Sassuolo e Milan distanti appena cinque lunghezze: i neroverdi hanno fin qui ottenuto 23 punti e si trovano in piena zona Champions League, mentre i rossoneri sono in vetta alla graduatoria con 28. Appuntamento al Mapei Stadium di Reggio-Emilia, match a porte chiuse.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Rebic.

Sassuolo Milan viene trasmessa in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro.

Partita Sassuolo Milan live streaming su Sky Go (link skygo.sky.it) disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.