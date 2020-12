Serie A Streaming Lazio-Napoli Sassuolo-Milan Inter-Spezia, dove vedere Partite Gratis Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi domenica 20 dicembre 2020, dove spiccano Torino-Bologna, Inter-Spezia, Sassuolo-Milan, Atalanta-Roma e Lazio-Napoli, partite della 13esima giornata di Serie A.

12:30 Torino-Bologna Streaming (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Il Torino di Marco Giampaolo sfida in casa il Bologna di Sinisa Mihajlovic nel lunch match della 13a giornata di Serie A. Sarà un mezzogiorno di fuoco fra i granata e i rossoblù, che attraversano entrambi un periodo negativo della loro stagione. I piemontesi, in particolare, sono in fondo alla classifica a pari merito con il Crotone a quota 6 punti, frutto di un solo successo, 3 pareggi e ben 8 sconfitte, i felsinei invece sono tredicesimi con 13 punti e un cammino di 4 vittorie, un pareggio e 7 ko.

13:00 Brighton-Sheffield United (Premier League) – Sky Sport Football

13:00 Brest-Montpellier (Ligue 1) – Dazn

13:00 Kilmarnock-Aberdeen (Scottish Premier League) – Sky Sport Collection

13:30 Arsenal-Everton (Fa Wsl) – Dazn

14:00 Celta-Alaves (Liga) – Dazn

14:30 Cynthialbalonga-Matese (Serie D) – Sportitalia

14:30 Ado Den Haag-Ajax (Eredivisie) – Dazn

15:00 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

15:00 Sassuolo-Milan Streaming (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Big match d’alta classifica in Serie A per il 13esimo turno, con Sassuolo e Milan distanti appena cinque lunghezze: i neroverdi hanno fin qui ottenuto 23 punti e si trovano in piena zona Champions League, mentre i rossoneri sono in vetta alla graduatoria con 28. Appuntamento al Mapei Stadium di Reggio-Emilia, match a porte chiuse.

15:00 Inter-Spezia Streaming (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite).

L’Inter prosegue la propria corsa verso la vetta della classifica e ospita lo Spezia, che al contrario ha come obiettivo la salvezza. Si tratta del primo scontro diretto tra le due formazioni in Serie A, visto che quella ligure è al suo primo anno nel massimo campionato.

15:00 Benevento-Genoa (Serie A) – Sky Sport (Canale 254 Satellite)

15:00 Cagliari-Udinese (Serie A) – Dazn e Dazn1.

15:00 Alessandria-Pro Sesto (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Gubbio-Padova (Serie C) – Eleven Sports e E Sky Sport Primafila (Canale 255 Satellite)

15:00 Paganese-Monopoli (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Renate-Pistoiese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Vis Pesaro-Arezzo (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Novara-Pro Patria (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Potenza-Catania (Serie C) – Eleven Sports e Sky Sport Primafila (Canale 256 Satellite)

15:00 Ternana-Turris (Serie C) – Eleven Sports e Cusano Italia Tv

15:00 Vibonese-Palermo (Serie C) – Eleven Sports e Sky Sport Primafila (Canale 257 Satellite)

15:00 Bari-Avellino (Serie C) – Rai Sport e Eleven Sports

15:00 Grosseto-Como (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Livorno-Lucchese (Serie C) – Eleven Sports

15:15 Tottenham-Leicester (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

15:30 Friburgo-Hertha (Bundesliga) – Sky Sport Collection

16:15 Granada-Betis (Liga) – Dazn

16:30 Celtic-Hearts (Finale Scottish Cup) – Sportitalia (Differita)

17:00 Lorient-Rennes (Ligue 1) – Dazn

17:30 Manchester United-Leeds United (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky

18:00 Atalanta-Roma Streaming (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Sport Football17:30 Modena-Fano (Serie C) – Eleven Sports e Sky Sport Primafila (Canale 253 Satellite)17:30 Francavilla-Bisceglie (Serie C) – Eleven Sports17:30 Pontedera-Juventus U23 (Serie C) – Eleven Sports e Sky Sport Primafila (Canale 252 Satellite)17:30 Casertana-Viterbese (Serie C) – Eleven Sports e Sky Sport Primafila (Canale 254 Satellite)17:30 Legnago-Mantova (Serie C) – Eleven Sports

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini e la Roma di Paulo Fonseca si sfidano nel big match della 13a giornata di Serie A. I bergamaschi occupano l’8a posizione in classifica con 18 punti, frutto di 5 successi, 3 pareggi e 3 ko, i capitolini si trovano al 4° posto a quota 24, con un cammino di 7 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte e a pari merito con la Juventus, terza.

18:00 Wolfsburg-Stoccarda (Bundesliga) – Sky Sport Collection

18:30 Cadice-Getafe (Liga) – Dazn

20:15 West Brom-Aston Villa (Premier League) – Sky Sport Football

20:45 Lazio-Napoli Streaming (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

La Lazio di Simone Inzaghi sfida il Napoli di Gennaro Gattuso nel posticipo serale della domenica della 13a giornata di Serie A. I capitolini sono noni in classifica con 18 punti, frutto di 5 successi, 3 pareggi e 4 sconfitte, i partenopei, reduci dal k.o. nello scontro diretto con l’Inter, sono scivolati al 4° posto a quota 23, a -4 dal Milan capolista, con un cammino di 8 vittorie e 4 sconfitte.

21:00 Lille-Psg (Ligue 1) – Dazn e Dazn1

21:00 Eibar-Real Madrid (Liga) – Dazn.

