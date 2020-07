⚽ ROJADIRECTA Atalanta-Bologna Sassuolo-Milan Aston Villa-Arsenal, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi martedì 21 luglio 2020, dove spiccano Atalanta-Bologna e Sassuolo-Milan anticipi che aprono la 35a giornata di Serie A.

15:08 Toronto Fc-New England Revolution (Mls) – Dazn.

19:00 Watford-Manchester City (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

19:30 Diretta Atalanta-Bologna (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Gasperini non avrà a disposizione lo squalificato Hateboer, al suo posto sulla destra ci sarà Castagne. A centrocampo possibile turno di riposo per Freuler, mentre in difesa nuova occasione per Caldara. Tutto confermato in attacco: ancora out Ilicic, Gomez e Malinovskyi agiranno alle spalle di Duvan Zapata. Panchina iniziale per Muriel.

Diretta Atalanta Bologna con i canali digitali di Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e su Sky Sport (canale 252 del satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:15 Aston Villa-Arsenal (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

21:45 Diretta Sassuolo-Milan (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Pioli dovrebbe schierare la migliore formazione possibile, con Conti al posto di Calabria e Bonaventura leggermente favorito su Saelemaekers e Paquetá nei tre dietro Ibrahimovic. Confermati Kessié e Bennacer a centrocampo, così come Calhanoglu e Rebic. Kjaer e Romagnol sonoi intoccabili in difesa.

Diretta Sassuolo Milan con i canali digitali di Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e su Sky Sport (canale 251 del satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Le partite si possono vedere anche con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).