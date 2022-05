SASSUOLO-MILAN Streaming Gratis TV, dove vederla Online Serie A: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Sassuolo-Milan Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18 italiane di oggi domenica 22 maggio 2022, Sassuolo e Milan si affrontano nell’ultima giornata di Serie A. Un’attesa lunga 11 anni. A Reggio Emilia, nella città del Tricolore, il Milan si gioca lo scudetto contro il Sassuolo. Ai rossoneri basta un pareggio grazie al vantaggio negli scontri diretti con l’Inter. Chi vincerà oggi? Di seguito le informazioni per vedere Sassuolo-Milan streaming gratis e diretta video tv.

Stefano Pioli, tecnico del Milan, prima della partita: “Abbiamo dimostrato di essere stati i migliori fino a oggi, ora dobbiamo esserlo anche nell’ultima gara. Il Sassuolo palleggia molto bene ed è la squadra che ha più qualità nella trequarti offensiva. Rassicurazioni? Non ci sono. Il pallone è rotondo, abbiamo ancora 95’ per dimostrare il nostro valore. Ibrahimovic? Zlatan ha tantissima voglia di essere protagonista, ma come tutti noi. Adesso tra vincere e non vincere ci sarebbe differenza. Tutti devono pensare di essere decisivi domani. Poi Ibrahimovic ha portato qualità e personalità e un punto di riferimento”. Nel Sassuolo, invece, sarà l’ultima partita di Magnanelli.

Sassuolo (4-3-2-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. Allenatore: Dionisi. A disposizione in panchina: Satalino, Pegolo, Rogerio, Peluso, Chiriches, Tressoldi, Magnanelli, Henrique, Oddei, Djuricic, Ciervo, Defrel.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Touré, Florenzi, Romagnoli, Gabbia, Bakayoko, Bennacer, Brahim Diaz, Messias, Rebic, Ibrahimovic.

Arbitro: Doveri di Roma. Assistenti: Bindoni e Imperiale. Quarto uomo: Piccinini. Var: Aureliano. Assistente Var: Mariani.

Sassuolo-Milan in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Si gioca alla stessa ora di Inter-Sampdoria.

Sassuolo-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, RojaTV o RojadirectaTV Club. In alternativa sarà possibile seguire il match anche sul sito corrieredellosport.it.

