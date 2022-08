SASSUOLO-MILAN Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vedere Online: Video DAZN o SKY Live?

Dove vedere Diretta Sassuolo-Milan Streaming senza Rojadirecta. Nel turno infrasettimanale valido per la 4a giornata di Serie A, il Milan campione in carica va in trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo: si gioca alle ore 18:30 di martedì 30 agosto 2022. Chi vincerà questa sera la sfida tecnica tra Alessio Dionisi e Stefano Pioli? Di seguito dove vedere Sassuolo-Milan streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Sassuolo-Milan Streaming, presentazione match e probabili formazioni



La partita del Mapei Stadium evoca ricordi positivi per i milanesi: nella scorsa stagione, infatti, una doppietta di Olivier Giroud e un goal di Frank Kessié regalò matematicamente lo Scudetto alla squadra di Pioli.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos. Allenatore Dionisi. Indisponibili: Traore, Muldur. Squalificati: nessuno.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud. Allenatore Pioli. Indisponibili: Ibrahimovic, Krunic, Rebic, Origi. Squalificati: nessuno.

Olivier Giroud ha realizzato una doppietta nella sua unica sfida contro il Sassuolo in Serie A, nell’ultima giornata della scorsa stagione, contro nessuna squadra ha realizzato più gol nella competizione.

Sassuolo-Milan in TV al posto di Rojadirecta Canale



Sassuolo-Milan in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La telecronaca di Sassuolo-Milan su sarà curata da Stefano Borghi, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime 19 partite di campionato (13V, 6N), nell’era dei tre punti a vittoria, solo due volte i rossoneri hanno registrato una striscia di almeno 20 gare di fila senza sconfitta in Serie A: 20 tra il marzo e il novembre 1999 con Zaccheroni alla guida e 27 tra giugno 2020 e gennaio 2021 con Pioli.

Sassuolo-Milan Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Sassuolo-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Il Milan è la vittima preferita di Domenico Berardi in Serie A: l’attaccante del Sassuolo ha realizzato 10 reti contro i rossoneri, di cui due nelle ultime quattro sfide, dopo che era rimasto a secco nelle sette precedenti.

Sassuolo-Milan Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Sassuolo-Milan non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlo TV o RojadirectaTV.

Domenico Berardi e Rafael Leão (otto reti e otto assist entrambi) sono due dei tre calciatori che hanno preso parte a più reti in Serie A nel corso del 2022 (16, al pari di Ciro Immobile).