INTER-SAMPDORIA Streaming Gratis TV, dove vederla Online Serie A: Sky Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Inter-Sampdoria Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18 italiane di oggi domenica 22 maggio 2022, Inter e Sampdoria si affrontano nell’ultima giornata di Serie A. I nerazzurri devono battere la Sampdoria e sperare in una sconfitta dei rossoneri a Reggio Emilia. Chi vincerà oggi? Di seguito le informazioni per vedere Inter-Sampdoria streaming gratis e diretta video tv.

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, prima dell’inizio della partita: “Ci sono questi ultimi 90’ da giocare alla grande per non avere rimpianti. Non dipende da noi, ma noi dobbiamo arrivare a 84 punti e vedremo quello che accadrà. Abbiamo visto cosa hanno fatto i blucerchiati contro la Fiorentina. Il nostro destino non dipende da noi, passa attraverso la Sampdoria”. “La Samp arbitro dello scudetto? No, il giudice è il Milan”, il pensiero di Marco Giampaolo, ex tecnico dei rossoneri da agosto a ottobre 2019, per poi essere esonerato e sostituito proprio da Stefano Pioli.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, J Correa. Allenatore: Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Ranocchia, Darmian, Dimarco, D’Ambrosio, Gosens, Vecino, Gagliardini, Vidal, Dzeko, Sanchez, Caicedo.

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, A Ferrari, Yoshida, Augello; Vieira; Candreva, Thorsby, Rincon, Sabiri; Quagliarella. Allenatore: Marco Giampaolo. A disposizione in panchina: Falcone, Ravaglia, Magnani, Murru, Somma, Trimboli, Damsgaard, Sensi, Askildsen, Yepes, Caputo, Di Stefano.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Guardalinee: Preti e Giallatini. IV Uomo: Pezzuti. VAR: Irrati. Assistente VAR: Meraviglia.

Inter-Sampdoria in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Si gioca alla stessa ora di Sassuolo-Milan.

Inter-Sampdoria streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La sfida tra Inter-Sampdoria non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, RojaTV o RojadirectaTV Club. In alternativa sarà possibile seguire il match anche sul sito corrieredellosport.it.

