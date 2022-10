INTER SAMPDORIA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla Online: Opzioni Video DAZN Sky Live

Dove vedere Diretta Inter-Sampdoria Streaming senza Rojadirecta. Match della 12a giornata di Serie A 2022/23 di oggi sabato 29 ottobre 2022. Si gioca alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano).

L’Inter è reduce da cinque affermazioni consecutive in Serie A contro la Sampdoria a Milano: l’ultimo blitz blucerchiato risale infatti al 3 aprile 2017 (1-2), mentre lo scorso 22 maggio furono i ragazzi di Simone Inzaghi ad avere la meglio (3-0). Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere Inter-Sampdoria streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Inter-Sampdoria Streaming, presentazione match e probabili formazioni

La Sampdoria sta avendo grandi problemi a portarsi fuori dalla zona retrocessione, e la vittoria per 1-0 nell’ultima partita contro la Cremonese ha visto la Sampdoria ottenere finalmente la sua prima vittoria stagionale in SA (1 vittoria, 3 pareggi, 7 sconfitte). “Dovevamo vincere, ed abbiamo trovato il modo per farlo”, ha poi dichiarato l’allenatore della Sampdoria Dejan Stanković, ed ha pure insistito sul fatto che alla fine “La volontà, il sacrificio e persino la fortuna” della sua squadra siano stati premiati.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko. Allenatore Simone Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Brozovic, Dalbert.

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Villar; Sabiri, Gabbiadini, Djuricic; Caputo. Allenatore Dejan Stankovic. Squalificati: nessuno. Indisponibili: De Luca, Murillo, Murru, Winks.

Arbitro: Luca Massimi della sezione di Termoli. VAR: Luigi Nasca.

Inter-Sampdoria in tv con DAZN (presente anche su TimVision), Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

L’Inter è rimasta imbattuta in nove delle ultime 10 sfide di Serie A contro la Sampdoria (8V, 1N), con l’unica sconfitta nel parziale arrivata il 6 gennaio 2021 con Antonio Conte in panchina.

Inter-Sampdoria streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), Sky Go e NOW, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

L’Inter ha vinto tutte le ultime cinque partite di Serie A al Meazza contro la Sampdoria: solo tra il 1984 e il 1990 i nerazzurri hanno registrato una striscia di vittorie più lunga in casa contro i blucerchiati (sei in quell’occasione).

La Sampdoria ha vinto solo una delle ultime 20 trasferte di Serie A contro l’Inter (2-1 il 3 aprile 2017, firmato da Schick e Quagliarella). Completano il parziale 14 successi nerazzurri e cinque pareggi.