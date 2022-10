TORINO MILAN Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla Online: Opzioni Video DAZN Sky Live

Dove vedere Diretta Torino-Milan Streaming senza Rojadirecta. Match della 12a giornata di Serie A 2022/23 di oggi domenica 30 ottobre 2022. Si gioca alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Il Torino ha pareggiato (0-0) nell’ultima sfida di Serie A contro il Milan, dopo aver collezionato quattro sconfitte senza mai realizzare un gol nelle precedenti quattro partite contro i rossoneri nella competizione. Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere Torino-Milan streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Torino-Milan Streaming, presentazione match e probabili formazioni

iL Milan, campione in carica e quindi attuale detentore dello ‘Scudetto’, è ancora una volta sui titoli dei giornali mentre continua la rincorsa al Napoli capolista, l’unico club riuscito a batterlo nell’attuale stagione di Serie A. Gli uomini di Stefano Pioli hanno vinto quattro partite consecutive di campionato dopo quella sconfitta contro il Napoli, mentre la vittoria per 4-0 contro la Dinamo Zagabria nel turno infrasettimanale di UEFA Champions League ha garantito che la fiducia del Milan dovrebbe essere altissima quest’oggi.

Torino (3-4-2-1): V Milinkovic; Zima, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Pellegri. Allenatore Juric. A disposizione in panchina: Berisha, Gemello, Bayeye, Djidji, Buongiorno, Adopo, Linetty, Ilkhan, Garbett, Seck, Singo, Miranchuk, Karamohx. Indisponibili: Aina, Sanabria. Squalificati: nessuno.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Gabbia, Hernandez; Pobega, Tonali; Messias, Diaz, Leao; Origi. Allenatore Pioli. A disposizione in panchina: Jungdal, Thiaw, Kjaer, Ballo-Tourè, Vranckx, Bennacer, Bakayoko, Krunic, Adli, De Ketelaere, Rebic, Giroud. Indisponibili: Calabria, Ibrahimovic, Maignan, Mirante, Saelemaekers, Dest. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Rosario Abisso di Palermo. Guardalinee: Di Vuolo e Yoshikawa. Quarto uomo: Maresca. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Muto.

Torino-Milan in tv con DAZN (presente anche su TimVision), Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

Se quella rossonera è la formazione della Serie A che ha realizzato più goal su azione, ben 21, è anche (escludendo i rigori) la penultima per reti realizzate su calcio piazzato (solo una), graduatoria in cui solo i granata hanno fatto peggio (zero goal fatti su calci piazzati).

Torino-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), Sky Go e NOW, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Il Torino non realizza una rete in Serie A contro il Milan da 464 minuti (esclusi recuperi): l’ultimo gol segnato dai granata ai rossoneri nella competizione è quello di Belotti al 76’ di Torino-Milan 2-1 del 26 settembre 2019 (data dell’ultimo successo del Torino contro la squadra lombarda).

I granata sono la vittima preferita da Ante Rebic nei 5 maggiori campionati europei (5 goal in 5 partite contro).