Torino-Milan Streaming Gratis Rojadirecta TV, dove vedere la partita: PirloTV Sky o Dazn?

Dove vedere Diretta Torino-Milan Streaming senza Rojadirecta. Si gioca alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 10 aprile 2022, allo Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese per la 32a giornata di Serie A. I rossoneri di Stefano Pioli sono reduci dal pareggio 0-0 col Bologna a San Siro. Non prendono gol da quattro giornate: vittorie per 1-0 contro Napoli, Empoli e Cagliari prima del pari coi rossoblù. Senza reti anche l’andata della semifinale di Coppa Italia, il derby con l’Inter. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Torino-Milan streaming gratis e diretta video tv.

Nei 75 confronti giocati in casa dei piemontesi in Serie A, si registra una netta prevalenza dei pareggi, 36, a fronte di 22 vittorie granata e di 17 affermazioni esterne dei rossoneri. Pur avendo vinto l’ultimo match all’Olimpico Grande Torino con un netto 0-7, il Milan ha perso 2 delle ultime 3 sfide disputate in casa del Torino. Il Milan ha ottenuto 3 successi per 1-0 e un pareggio senza goal con il Bologna nelle ultime 4 giornate, il Torino invece ha collezionato 2 pareggi, una sconfitta e una vittoria di misura sulla Salernitana nelle precedenti 4 sfide nel torneo.

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. Allenatore Juric. A disposizione in panchina: Milinkovic, Gemello, Zima, Rodriguez, Ansaldi, Waming, Aina, Linetty, Seck, Pellegri, Pjaca. Indisponibili: Djijdi, Fares, Mandragora, Praet, Sanabria, Zaza. Squalificati: nessuno.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Ballo-Toure, Gabbia, Bakayoko, Krunic, Brahim Diaz, Messias, Maldini. Indisponibili: Kjaer, Florenzi, Romagnoli, Bennacer, Ibrahimovic, Rebic, Castillejo. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Doveri. Guardalinee: Lo Cicero e Bercigli. 4° uomo: Marcenaro. VAR: Irrati. Assistente VAR: Longo.

Torino-Milan in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Dopo il pareggio senza reti contro il Bologna nell’ultimo turno, il Milan potrebbe restare a secco di gol per due incontri consecutivi di Serie A per la prima volta dal febbraio 2021, quando perse senza realizzare alcun gol contro Spezia e Inter.

Il Milan è la miglior squadra italiana in trasferta, ha una media di 2,4 punti a partita e spesso esprime il suo miglior gioco lontano da San Siro. Potrebbe essere una delle armi in più contro la squadra di Juric.

In vetta ai marcatori rossoneri c’è un terzetto composto da Zlatan Ibrahimovic, Rafael Leão e Olivier Giroud, con 8 goal all’attivo, mentre Josip Brekalo è il più prolifico dei granata con 6 goal. Se il gigante svedese, in caso di goal al Torino e di interruzione di un’astinenza che dura da 6 gare, potrebbe superare Silvio Piola nel 1954 (40 anni e 131 giorni), diventando il secondo più anziano marcatore della Serie A, la difesa rossonera dovrà prestare molta attenzione ad Andrea Belotti, autore degli ultimi 2 goal dei granata nella sfida.