VERONA ROMA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla Online con PC Tablet e Cellulare

Dove vedere Diretta Verona-Roma Streaming senza Rojadirecta: quando e dove si gioca. Partita valida per la 12a giornata di Serie A 2022/23 che si gioca oggi lunedì 31 ottobre 2022 allo stadio Bentegodi con calcio d’inizio alle ore 18:30 italiane. Partita che si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito come.

L’Hellas Verona arriva all’appuntamento reduce da sei sconfitte consecutive, mentre la Roma cerca il rilancio dopo il ko interno con il Napoli. Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere streaming Verona-Roma gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Verona-Roma Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Da valutare Doig, Lazovic e Ilic. Pronti Depaoli e Faraoni sulle fasce e in mediana Veloso e Tameze. Davanti Djuric e Lasagna dovrebbero iniziare in panchina. Mou dovrebbe puntare ancora su Abraham con Zaniolo e Pellegrini sulla trequarti. Ma Belotti cerca spazio e scalpita. In mediana ballottaggio Camara in vantaggio su Matic. Lesione al retto femorale sinistro per Spinazzola, che tornerà nel 2023. Zalewski favorito su El Shaarawy.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Depaoli; Verdi, Kallon; Henry. Allenatore: Bocchetti. A disposizione in panchina: Perilli, Berardi, Magnani, Dawidowicz, Cabal, Terracciano, Hongla, Sulemana, Praszelik, Djuric, Lasagna. Indisponibili: Coppola, Doig, Hrustic, Ilic, Lazovic, Piccoli. Squalificati: nessuno

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Kumbulla, Vina, Celik, Tripi, Bove, Matic, Belotti, Shomurodov, El Shaarawy, Volpato. Indisponibili: Darboe, Paulo Dybala, Wijnaldum. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Sacchi. Guardalinee: Vivenzi-Cipressa. 4° Uomo: Baroni. VAR: Maresca. Assistente VAR: Aureliano.

Nell’ultima sfida al Verona (19 febbraio 2022) hanno trovato il loro primo e unico gol in Serie A sia Edoardo Bove che Cristian Volpato: da allora il classe 2002 ha registrato otto presenze nel massimo torneo, sempre subentrando dalla panchina per un totale di 41 minuti giocati, il classe 2003 ne ha collezionata una sola (a maggio 2022) giocando sette minuti.

Verona-Roma in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire Verona-Roma anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. Telecronaca di Verona-Roma affidata a Ricky Buscaglia e Simone Tiribocchi (al commento tecnico).

Tammy Abraham ha lo stesso identico rendimento realizzativo dello scorso campionato dopo le prime 11 giornate: due gol segnati (anche se nel torneo 21/22 aveva colpito tre legni a questo punto della competizione); in particolare anche nella scorsa Serie A nelle cinque partite giocate ad ottobre non ha messo a referto nessun gol (in questo mese è attualmente a zero su quattro).

Verona-Roma streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La Roma è una delle tre squadre contro cui Marco Davide Faraoni ha realizzato almeno due reti in Serie A (le altre sono Milan e Napoli): l’esterno del Verona non segna da maggio (contro il Milan) e nello scorso campionato ha messo a referto tutti i suoi gol in gare casalinghe (incluso quello al Bentegodi con la Roma di settembre 2021).

Sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

La Roma è la squadra di questo campionato che sviluppa meno il pressing nella metà campo avversaria: solo 56 recuperi offensivi e solo 108 interruzioni alte delle sequenze avversarie, entrambi sono i peggiori dati in questa Serie A.