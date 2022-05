Roma-Feyenoord Streaming Gratis TV, dove vederla Online Video: TV8 Sky o Dazn?

Dove vedere Diretta Roma-Feyenoord Streaming senza Rojadirecta. Questa sera alle ore 21 italiane l’atto conclusivo della prima edizione di Conference League. La Finale andrà in scena alla National Arena di Tirana. Di fronte i giallorossi di José Mourinho, che in semifinale hanno eliminato il Leicester, e gli olandesi che hanno avuto la meglio sul Marsiglia.Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Roma-Feyenoord streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Roma-Feyenoord Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



La Roma torna a giocare una finale europea dopo un’astinenza che durava da 31 anni: l’ultima apparizione risale al 1991 in Coppa Uefa contro l’Inter. Gli olandesi, invece, cercheranno di rivincere una coppa dopo 20 anni: nel 2002 alzarono al cielo la Coppa Uefa, ultimo titolo europeo della loro storia.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione in panchina: Fuzato, Kumbulla, Spinazzola, Viña, Maitland-Niles, Veretout, Diawara, Bove, El Shaarawy, Carles Perez, Shomurodov, Felix. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Feyenoord (4-2-3-1): Bulow; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Kokcu; Nelson, Til, Sinisterra; Dessers. Allenatore: Slot. A disposizione in panchina: Marciano, Cojocaru, Pedersen, Sandler, Skogen, Hendrix, Toornstra, Jahanbakhsh, Linssen, Walemark. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Malacia.

Arbitro: Kovacs (Romania). Guardalinee: Marinescu e Artene (Romania). Quarto uomo: Scharer (Svizzera). VAR: Fritz (Germania). Assistente VAR: Dingert e Dankert (Germania).

Roma-Feyenoord Diretta al posto di Rojadirecta TV



Roma-Feyenoord in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

In TV anche su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Partita in chiaro su TV8, al numero 8 del digitale terrestre.

Roma e Feyenoord si affronteranno per la terza volta nelle coppe europee. Gli unici due precedenti risalgono alla stagione 2014-15 quando le due formazioni si affrontarono ai 16esimi di finale di Europa League. A spuntarla furono i giallorossi che si imposero 2-1 all’andata in Olanda e pareggiarono 1-1 al ritorno all’Olimpico.

Roma-Feyenoord Streaming Gratis invece di Rojadirecta in italiano



Roma-Feyenoord streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Streaming gratis online per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport.

Roma-Feyenoord Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Roma-Feyenoord non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

