La Roma ha battuto la formazione del Bodo/Glimt con il risultato di 4-0, raggiungendo in questo modo le semifinali di Conference League dove affronterà il Leicester. Dopo la vittoria per 1-2 in Norvegia, la squadra di José Mourinho ha fatto poker di gol in casa, davanti ad uno Stadio Olimpico gremito, e ha vinto 4-0 con una tripletta di Zaniolo e un altro gol di Tammy Abraham per continuare ad avanzare nella competizione.

