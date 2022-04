Liverpool-Benfica Streaming Gratis ROJADIRECTA Online TV, dove vedere il match: PIRLOTV Sky Sport o Mediaset Infinity?

Dove vedere Diretta Liverpool-Benfica Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 21 italiane di oggi MERCOLEDì 13 aprile 2022, il Liverpool ospita il Benfica per la gara di ritorno dei quarti di finale della UEFA Champions League.

Si parte dal risultato dell’andata di 3-1 per i Reds: i ragazzi di Jürgen Klopp sono a un passo dalla semifinale contro il Villarreal, ma i portoghesi di Nelson Verissimo venderanno cara la pelle prima di arrendersi. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Liverpool-Benfica streaming gratis e diretta video tv.

Una settimana fa il Liverpool ha conquistato il Da Luz, impianto del Benfica, per 3-1 grazie alle reti di Konatè, Manè e Diaz. Ai padroni di casa non è bastata la rete di Nunez, che tiene comunque un minimo vive le speranze di accedere alle semfiinali del torneo. La vincente della sfida affonterà la squadra del Villarreal che, dopo aver eliminato la Juventus agli ottavi, è stata capace di eliminare anche il Bayern Monaco ai quarti ieri sera.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Keita, Fabinho, Jones; Salah, Firmino, Luis Diaz. Allenatore: Jürgen Klopp. A disposizione in panchina: Adrian, Thiago Alcantara, Milner, Mané, Gomez, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Minamino, Diogo Jota, Tsimikas, Origi, Matip.

Benfica (4-4-2): Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Goncalves, Taarabt, Weigl, Everton; Gonçalo Ramos, D Nunez. Allenatore: Verissimo. A disposizione in panchina: Leite, Svilar, Morato, Lazaro, André Almeida, Meité, Paulo Bernardo, João Mario, Radonjic, Gil Dias, Yaremchuk, Seferovic.

Arbitro: Gözübüyük (Olanda). Guardalinee: Van Zuilen e Balder (Olanda). Quarto uomo: Sidiropoulos (Grecia). Var: Van Boekel (Olanda). Assistente Var: Higler (Olanda).

Le prestazioni stellari di Diogo Jota sono andate avanti lo scorso fine settimana contro il Manchester City, con il giocatore stellato del Liverpool che è riuscito a segnare in cinque delle sue ultime sei presenze durate almeno 45 minuti tra club e Nazionale. Secondo quanto riferito, Núñez del Benfica è stato collegato ad un potenziale trasferimento estivo ad Anfield dopo avere segnato in ciascuna delle sue ultime tre presenze ufficiali, incluso l’unico gol della sua squadra contro il Liverpool.

Liverpool-Benfica in diretta tv su Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Il match di Champions League non sarà disponibile in chiaro. Telecronaca con Federico Zancan e al suo fianco come seconda voce ci sarà Giancarlo Marocchi. Si gioca alla stessa ora di Atletico Madrid-Manchester City che però verrà trasmessa su Amazon Prime Video.

Statistica in evidenza: nove delle ultime 12 trasferte del Benfica in tutte le competizioni hanno visto più di 2,5 gol (totali a partita).

Liverpool-Benfica streaming gratis attraverso Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. Streaming online disponibile anche con NOW TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Champions League.

La sfida Liverpool-Benfica non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.