Benfica-Liverpool Streaming Gratis ROJADIRECTA Online TV, dove vederla: Sky Sport o Mediaset Infinity?

Dove vedere Diretta Benfica-Liverpool Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 21 italiane di oggi martedì 5 aprile 2022, il Benfica di Nelson Verìssimo affronta in casa il Liverpool di Jurgen Klopp nella sfida di andata dei quarti di finale di UEFA Champions League. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Benfica-Liverpool streaming gratis e diretta video tv.

In Europa, Benfica e Liverpool si sono affrontati 10 volte, la squadra portoghese ha incontrato più volte solo il Bayern Monaco (12) e il Manchester City (11).

Il Liverpool, dopo aver superato l’Inter negli ottavi, ha perso ognuna delle ultime tre partite in trasferta contro il Benfica nella competizione europea. La più recente è stata nella UEFA Europa League 2009/10 (2-1) sotto la gestione Rafa Benítez. Il Benfica è imbattuto in casa nelle ultime due sfide contro il Liverpool tra Champions League e Coppa dei Campioni.

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Weigl, Taarabt; Everton, Gonçalo Ramos, Rafa Silva; Darwin Núñez. Allenatore Nelson Verìssimo.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Jones, Fabinho, Thiago Alcántara; Salah, Diogo Jota, Mané. Allenatore Klopp.

L’allenatore del Benfica Nelson Veríssimo ha bagnato il debutto assoluto in Champions League con il passaggio del turno contro l’Ajax, dopo aver sostituito il suo predecessore Jorge Jesus al termine della fase a gironi.

Benfica-Liverpool in diretta tv su Sky Sport Football (numero 203 del satellite), e Sky Sport (numero 253 del satellite). La partita dallo Stadio Da Luz di Lisbona sarà inoltre trasmessa in diretta streaming da Infinity +, visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV.

Il Liverpool è imbattuto nelle ultime otto partite di Champions League contro avversari portoghesi.

Benfica-Liverpool streaming gratis attraverso Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Streaming online disponibile anche con NOW TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Champions League, e da Infinity +, il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset, che offre agli abbonati anche la visione di 104 big match del massimo torneo calcistico europeo. Disponibile anche per gli utenti con dispositivi mobili Huawei e in possesso di un Mac.

Darwin Núñez è il capocannoniere del Benfica in Champions League in questa stagione, avendo segnato quattro volte. È a un solo gol dall’eguagliare Nuno Gomes come giocatore che ha segnato più gol per il Benfica in una sola stagione (5).

La sfida Benfica-Liverpool non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Sei degli otto gol di Mohamed Salah per il Liverpool in Champions League in questa stagione sono stati gol in trasferta.