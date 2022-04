Manchester City-Atletico Madrid Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con PC Tablet Cellulare: PirloTV, Sky, Sport Mediaset o Canale 5?

Dove vedere Diretta Manchester City-Atletico Madrid Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 21 italiane di oggi martedì 5 aprile 2022, il Manchester City di Pep Guardiola affronta in casa l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone nella sfida di andata dei quarti di finale di UEFA Champions League. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Manchester City-Atletico Madrid streaming gratis e diretta video tv.

Questo sarà il primo incontro tra Manchester City e Atlético Madrid nella competizione europea ma sarà il quarto tra i rispettivi allenatori dei due club, con due vittorie per Pep Guardiola e uno per Diego Pablo Simeone.

Diretta Manchester City-Atletico Madrid Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



L’Atlético Madrid sarà la prima squadra ad affrontare sia il Manchester United che il Manchester City in uno spareggio europeo nella stessa stagione dalla Juventus nella Coppa UEFA 1976/77.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo, Stones, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Fernandinho, Bernardo Silva; Mahrez, Foden, Sterling. Allenatore Guardiola.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Giménez, Reinildo Mandava; M Llorente, H Herrera, Koke, De Paul, Renan Lodi; João Félix, Griezmann. Allenatore Simeone.

Manchester City-Atletico Madrid in Diretta TV al posto di Rojadirecta TV



Manchester City-Atletico Madrid in diretta tv in chiaro su Canale 5 di Mediaset, visibile in HD al numero 5 del digitale terrestre, con telecronaca di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. Previo abbonamento anche su Sky, ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Kevin De Bruyne farebbe la sua 50esima apparizione in Champions League per il Manchester City, nessuno ha fatto più assist di lui (17).

Manchester City-Atletico Madrid Streaming Gratis invece di Rojadirecta ITA

Manchester City-Atletico Madrid streaming gratis in chiaro su Mediaset Infinity, per gli abbonati Sky attraverso Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Diretta streaming anche con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Champions League. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Antoine Griezmann è il capocannoniere dell’Atlético Madrid in Champions League, con 25 gol in 55 partite.

Manchester City-Atletico Madrid Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida Manchester City-Atletico Madrid non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Solo Vinicius Junior (44) è stato coinvolto in più tiri di Riyad Mahrez del Manchester City (42) in questa Champions League.