Real Madrid-Manchester City Streaming Gratis Online Rojadirecta TV, dove vederla: Mediaset o Prime Video?

Dove vedere Diretta Real Madrid-Manchester City Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 21 italiane di oggi mercoledì 4 maggio 2022, allo Stadio Santiago Bernabeu di Madrid si gioca la partita di ritorno (andata 3-4) delle semifinale di UEFA Champions League. Chi vince giocherà la Finale di Parigi contro il Liverpool che ieri sera ha eliminato il Villarreal.

Si parte dalla spettacolare vittoria ottenuta dal City per 4-3 nella gara di andata a Manchester. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Real Madrid-Manchester City streaming gratis e diretta video tv.

Carlo Ancelotti nella conferenza stampa della vigilia: “Il Real è il re della Champions. La Champions per questo club non è un’ossessione ma una motivazione. Siamo vicini alla finale, sarebbe un risultato straordinario e lavoriamo per quello. Non parlerei di rimonta perché sembra di dover andare incontro a qualcosa di straordinario. Vincere contro il City è difficile ma è una eliminatoria aperta, loro hanno un piccolo vantaggio ma noi giochiamo in casa e abbiamo molta fiducia”.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius. Allenatore Carlo Ancelotti. A disposizione in panchina: Lunin, Fuidias, Alaba, Vallejo, Marcelo, Lucas Vasquez, Ceballos, Camavinga, Asensio, Jovic, Rodrygo, MDiaz.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson; Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko; Rodri; Mahrez, De Bruyne, Bernardo Silva, Foden; Gabriel Jesus. Allenatore Pep Guardiola. A disposizione in panchina: Steffen, Walker, Ake, Egan-Riley, Mbete, Gundogan, Grealish, Fernandinho, Sterling.

Arbitro: Daniele Orsato (Italia). Guardalinee: Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. Quarto uomo: Davide Massa. VAR Massimiliano Irrati. Assistente VAR Paolo Valeri.

David Alaba sarà un grande assente a causa di un infortunio. Il giocatore austriaco non è stato il solo ad avere problemi a Manchester, dove il Real Madrid ha perso 4-3 ed ha subìto la seconda sconfitta consecutiva con un margine di un gol contro un’avversaria inglese. La notizia migliore è che ha segnato 2 o più gol in sei delle ultime sette partite casalinghe ufficiali (5 vittorie, 2 sconfitte) e non ha perso una semifinale casalinga di UCL dal 2010/11 (5 vittorie, 3 pareggi), inclusa una vittoria per 1-0 nello scontro diretto qui disputato nella stagione 2015/16.

Real Madrid-Manchester City in diretta tv e esclusiva con Amazon Prime Video, visibile su tutte le smart tv compatibili con l’app della piattaforma, o in alternativa su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a console da gioco PlayStation e Xbox, o ancora a dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, Roku e Apple TV. Sarà Sandro Piccinini a curare la telecronaca, Massimo Ambrosini per il commento tecnico.

Real Madrid-Manchester City streaming gratis per gli abbonati con Amazon Prime Video su tablet o smartphone basterà accedere all’evento attraverso l’apposita app compatibile con i sistemi Android e iOS. Per chi invece seguirà la sfida del Santiago Bernabeu su pc e notebook, basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma. La partita non si può vedere su Rojadirecta Online TV perchè considerata illegale in Italia.

Statistica in evidenza: il Real Madrid non ha mai raggiunto una finale di UCL/Coppa dei Campioni dopo aver perso la semifinale di andata.

