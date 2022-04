Atletico Madrid-Manchester City Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con PC Tablet Cellulare: PirloTV, Sky, Mediaset o Prime Video?

Dove vedere Diretta Atletico Madrid-Manchester City Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 21 italiane di oggi mercoledì 13 aprile 2022, l’Atletico Madrid ospita il Manchester City nella gara di ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Atletico Madrid-Manchester City streaming gratis e diretta video tv.

Si tratta di uno dei confronti più attesi in assoluto e non solo perché si ritroveranno da avversarie due tra le maggiori accreditate per la vittoria finale del torneo, ma anche perché in campo si scontreranno due filosofie di calcio diametralmente opposte: quella del “Cholo” Simeone e quella di Bep Guardiola. Al Wanda Metropolitano, si ripartirà dall’1-0 firmato Kevin De Bruyne con il quale i Citizens si sono imposti a Manchester. Un risultato che consente agli uomini di Guardiola di contare su un leggerissimo vantaggio, ma che non ha ben raccontato quanto visto in campo. Chi passa giocherà in semifinale contro il Real Madrid.

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Savic, Felipe, Reinildo; M Llorente, De Paul, Kondogbia, Koke, R Lodi; Griezmann, Joao Felix. Allenatore: Simeone. A disposizione in panchina: Lecomte, Christian, Vrsaljko, Hermoso, Carrasco, Lemar, J Serrano, A. Moreno, Carlos Martín, Suarez, A Correa, Cunha.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Aké; Gündogan, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Foden, Sterling. Allenatore: Guardiola. A disposizione in panchina: Steffen, Ruben Dias, Grealish, Zinchenko, Bernardo Silva, Joao Cancelo, Fernandinho, Carson, Egan-Riley, Mbete-Tabu.

Arbitro: Siebert (Germania). Guardalinee: Seidel e Foltyn. 4° Uomo: Zwayer. VAR: Fritz. Assistente VAR: Dingert.

Atletico Madrid-Manchester City in diretta tv in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. La telecronaca è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

João Félix ha segnato l’ultimo gol casalingo dell’Atlético Madrid in una competizione UEFA, in un pareggio contro i rivali stracittadini del Manchester City, ossia il Manchester United. Nel frattempo, Kevin De Bruyne del Manchester City ha segnato in cinque delle sue ultime sei presenze ufficiali da titolare, inclusi tre gol nei primi cinque minuti di gioco.

Atletico Madrid-Manchester City streaming gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon e sottoscrivibile al prezzo di 36€ all’anno o 3,99€ al mese. I primi 30 giorni sono gratuiti per tutti.

La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Statistica in evidenza: i quattro scontri diretti tra Diego Simeone (1 vittoria) e Pep Guardiola (3 vittorie) da allenatori di club hanno visto tutti un risultato con un margine di un gol.

La sfida Atletico Madrid-Manchester City non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.