Milan-Bologna Streaming Gratis TV, dove vedere la partita: Sky o Dazn?

Alle ore 20:45 italiane di oggi lunedì 4 aprile 2022, Cagliari e Milan si sfidano allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano) nel Monday Night che chiude la 31a giornata di Serie A.

Diretta Cagliari-Milan Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



il Milan conclude le partite di questa31a giornata di Serie A sperando di concludere questo turno com’è cominciato — vale a dire in cima alla classifica a tre punti di distanza dal Napoli e a 6 dall’Inter: quest’ultime hanno vinto il loro turno rispettivamente a Bergamo contro l’Atlanta (1-3) e a Torino contro la Juventus (0-1). Potrebbe riuscirci allungando una sequenza di dieci partite da imbattuto in tutte le competizioni (6 vittorie, 4 pareggi), e mentre l’allenatore Stefano Pioli potrebbe far riposare alcuni dei suoi giocatori più importanti al livello internazionale, spera comunque in una prestazione più convincente da parte dei suoi uomini, dopo che le ultime tre partite del Milan in campionato sono sì state vinte, ma tutte solamente per 1-0.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, T Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, B Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Florenzi, Gabbia, Romagnoli, Ballo-Tourè, Bakayoko, Kessie, Krunic, Saelemaekers, Rebic, Maldini, Ibrahimovic.

Bologna (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Schouten, Svanberg, Dijks; Soriano; Orsolini, Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic (in panchina Tanjga). A disposizione in panchina: Bardi, Binks, Bonifazi, Mbaye, Kasius, Viola, Aebischer, Barrow, Sansone, Santander, Vignato, Falcinelli.

Arbitro: Marinelli di Tivoli. Guardalinee: Margani e Mastrodonato. 4° Uomo: Baroni. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Lo Cicero.

Cagliari-Milan Diretta



I rossoblù vogliono regalare la vittoria al loro allenatore Sinisa Mihajlovic che, poco più di una settimana fa, ha annunciato il ritorno della malattia. Gli emiliani, però, non vincono da quattro turni. Il Milan ha vinto in 11 delle ultime 12 sfide di Serie A giocate contro il Bologna (1N) e in tutte le ultime sei in ordine di tempo ha segnato almeno due gol (18 in totale in questo utimo parziale, tre esatti di media a match).

Cagliari-Milan Streaming



Statistica in evidenza: il Milan è scontento della nomina dell’arbitro Livio Marinelli ritenendo che non abbia abbastanza esperienza, ma quest’arbitro ha dato una media di esattamente quattro cartellini gialli a partita (nelle partite da lui arbitrate in questa stagione di Serie A.

Cagliari-Milan Streaming

In questo match si sfideranno la squadra che ha segnato più gol nella prima mezz’ora di gioco in questa Serie A (Milan, 21) e quella che invece ne ha realizzati meno nei primi 30 minuti di gioco (Bologna, quattro).