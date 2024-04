Supercoppa Italiana 2025: Juventus verso le Final Four, dettagli e anticipazioni

L’Arabia Saudita si prepara ad ospitare una Supercoppa Italiana di altissimo livello nel gennaio 2025. Il successo della Juventus sulla Lazio nell’andata della semifinale di Coppa Italia (2-0, reti di Chiesa e Vlahovic) ha avvicinato considerevolmente i bianconeri alle Final Four del prossimo anno.

Supercoppa Italiana 2025 in Arabia Saudita: Juventus favorita, Inter e Milan quasi certe

Il format delle Final Four è stato confermato ufficialmente lo scorso 29 marzo dopo gli ottimi risultati della prima storica edizione vinta dall’Inter sul Napoli solo pochi mesi fa. Salvo clamorosi sconvolgimenti di classifica, i nerazzurri ci saranno ancora in compagnia del Milan, abbastanza certo del secondo posto nella Serie A che volge al termine. Alle milanesi si aggiungeranno le finaliste di Coppa Italia: la presenza della Vecchia Signora è molto probabile, l’altro posto se lo giocheranno Fiorentina e Atalanta.

Mediaset si aggiudica i diritti di trasmissione: tre gare da 90 minuti, niente supplementari

L’atteso evento, che dovrebbe svolgersi dal 3 al 7 gennaio prossimo in terra saudita, sarà trasmesso in esclusiva da Mediaset: sulle reti del Biscione si vedranno le due semifinali e la finalissima. Al momento l’Inter, designata vincitrice della Serie A, sfiderebbe la perdente della finale di Coppa Italia prevista per il 15 maggio a Roma. La vincitrice invece, se la vedrebbe col Milan. Tre gare tutte da novanta minuti e senza supplementari, se i club decideranno di mantenere il regolamento dell’ultima edizione. In caso di parità quindi, subito calci di rigore.

Successo per la Supercoppa 2023: oltre 7 milioni di spettatori per Inter-Napoli

In attesa di scoprire definitivamente le partecipanti, l’unica certezza è la grande rilevanza delle gare che si andranno a disputare come evidenziato dai numeri. La finale di Supercoppa tra Inter e Napoli dello scorso 22 gennaio infatti, ha incollato davanti la tv la bellezza di oltre 7,1 milioni di spettatori su Canale 5 (bene anche il post-partita sulla rete ammiraglia condotto da Monica Bertini con tanti ospiti). Non da meno la Coppa Italia, i cui diritti per la trasmissione in esclusiva su tutte le piattaforme sono stati acquisiti da Mediaset fino alla stagione 2026-2027, a conferma della forte attenzione dell’azienda di Cologno Monzese verso lo sport.