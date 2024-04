Juventus e Lazio si affrontano nuovamente, questa volta in Coppa Italia per l’andata delle semifinali

CALCIO STREAMING – Sfida infuocata tra bianconeri e biancocelesti all’Allianz Stadium di Torino per la semifinale di andata di Coppa Italia. Sabato scorso in campionato, trionfo in extremis per la Lazio grazie a un gol di Marusic nel recupero: prima vittoria per Tudor alla guida della squadra.

Calcio d’inizio alle ore 21 di oggi martedì 2 aprile 2024.

alle ore 21 di oggi martedì 2 aprile 2024. Juventus-Lazio diretta tv su Canale 5 e streaming su Infinity.

Probabili formazioni Juve-Lazio

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri.

A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Alex Sandro, Djalò, Nonge, Alcaraz, Nicolussi, Miretti, Weah, Iling, Kean, Chiesa. Indisponibili: Milik. Squalificati: Pogba, Fagioli. Diffidati: nessuno.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Gila, Romagnoli, Casale; Marusic, Guendouzi, Vecino, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto, Ciro Immobile. Allenatore: Tudor.

A disposizione in panchina: Sepe, Renzetti, Casale, Hysaj, André Anderson, Kamada, Cataldi, Coulibaly, Gonzalez, Sana Fernandes, Isaksen, Castellanos. Indisponibili: Provedel, Lazzari, Rovella. Squalificati: Pedro, Luca Pellegrini. Diffidati: Castellanos, Guendouzi.

Juventus a caccia di riscatto dopo la sconfitta in campionato. Tudor cerca di dare continuità al successo ottenuto. Allegri punta sulla Coppa Italia per dare un senso alla stagione.

Statistiche favorevoli alla Juventus: quattro vittorie consecutive contro la Lazio in Coppa Italia. Settima semifinale tra le due squadre nella storia della competizione.