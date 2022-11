JUVENTUS LAZIO Streaming Gratis TV, dove vedere la partita Online con PC Tablet Cellulare

Dove vedere Diretta Juventus-Lazio Streaming senza Rojadirecta: quando e dove si gioca. Partita valida come posticipo che chiude la 15a giornata di Serie A 2022/23 che si gioca oggi domenica 13 novembre 2022 allo stadio Allianz Stadium di Torino con calcio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Partita che si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito come.

La Juventus (5a in classifica con 28 punti) ha vinto le ultime tre partite interne di Serie A con un punteggio complessivo di 9-0: i bianconeri non ottengono quattro successi consecutivi di campionato allo Stadium dal marzo 2021 (sette sotto Andrea Pirlo in quell’occasione). Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere streaming Juventus-Lazio gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Juventus-Lazio Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Le due vincitrici per 1-0 del doppio scontro di giovedì sera di questa settimana chiuderanno la Serie A del 2022 all’Allianz Stadium di Torino, salvando per ultima una delle sfide più attese di questa giornata di campionato. Se la partita casalinga del Milan contro la Fiorentina di poche ore prima andasse a favore della Juventus, potrebbe avere un’opportunità per trascorrere il Natale al secondo posto in classifica.

Nella scorsa stagione la Juve si impose 2-0 all’Olimpico e pareggiò 2-2 all’ultima giornata, quella delle lacrime di Dybala e del tributo a Chiellini. Il bilancio recita 97 affermazioni casalinghe in 187 incontri, cui si aggiungono 46 successi biancocelesti e 44 pareggi.

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik. Allenatore Massimiliano Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Barbieri, McKennie, Paredes, Di Maria, Soulé, Chiesa, Kean. Indisponibili: Aké, De Sciglio, Kaio Jorge, Iling-Junior, Pogba, Vlahovic. Squalificati: Alex Sandro.

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, A Romagnoli, Marusic; S Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Romero. Allenatore Maurizio Sarri.

A disposizione in panchina: Maximiano, Adamonis, Gila, S Radu, Kamenovic, Marcos Antonio, Luis Alberto, Basic, Cancellieri. Indisponibili: Ciro Immobile, Lazzari, Patric, Zaccagni. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Massa di Imperia. Guardalinee: Bindoni e Tegoni. IV uomo: Cosso. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Paganessi.

Juventus-Lazio in TV al posto di Rojadirecta Canale



Juventus-Lazio in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Gli abbonati a Sky e DAZN potranno vedere Juventus-Lazio anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. Telecronaca di Juventus-Lazio affidata a Ricky Buscaglia con commento tecnico di Massimo Gobbi.

La Lazio ha tenuto la porta inviolata in tutte le ultime quattro trasferte di Serie A e solo una volta nella sua storia è riuscita a non subire gol per cinque incontri esterni consecutivi: tra febbraio e marzo 1998, sotto Sven-Göran Eriksson.

Juventus-Lazio Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Juventus-Lazio streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Ad affrontarsi saranno non solo due squadre in salute che puntano a prolungare la loro ascesa, ma anche le più solide dal punto di vista difensivo. Appena sette sono infatti i goal sin qui subiti dalla Juventus, mentre otto sono quelli subiti dalla Lazio. Nessuna squadra sin qui ha fatto meglio nel torneo.

Sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Juventus-Lazio Streaming alternativa Roja Live?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Juventus-Lazio Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.