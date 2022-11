Juventus in rimonta con la miglior difesa

La Juventus ha battuto 3-0 la Lazio di Sarri allo Stadium nell’ultima giornata di campionato di Serie A prima dell’inizio dei mondiali di calcio in Qatar. E’ stata anche l’ultima partita per questo 2022: la Serie A ritorna a giocare il 4 gennaio 2023. E anche contro la Lazio i bianconeri hanno terminato la partita senza subire gol. Sono diventate così sei le partite consecutive senza subire gol per la formazione allenata da Max Allegri: 576 i minuti se consideriamo gli ultimi 36 a San Siro dopo il raddoppio di Brahim Diaz, al 54’ della ripresa. Il gol dello spagnolo coincide anche con l’ultima sconfitta bianconera in campionato che da quel match ha sempre e soltanto vinto. In totale, la coppia Wojciech Szczesny-Perin non subisce gol da 576 minuti. Tra i top campionati europei c’è solo una squadra che ha fatto meglio della Vecchia Signora, seppur con una partita in meno: il Barcellona.

