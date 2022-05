JUVENTUS-LAZIO Streaming Gratis TV, dove vederla Online Serie A: Sky o Dazn?

Dove vedere Diretta Juventus-Lazio Streaming senza Rojadirecta. Questa sera alle ore 20:45 italiane la Vecchia Signora, allenata dal tecnico Allegri, saluterà i propri tifosi allo Stadium affrontando la Lazio dell’ex Maurizio Sarri (l’ultimo tecnico con il quale la Juve ha vinto lo scudetto, due anni fa), in chiusura della 37a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Juventus-Lazio streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Juventus-Lazio Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Quella di questa sera contro la Lazio, sarà anche l’ultima partita allo Stadium per Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. Una stagione deludente in casa bianconera, visto che era da 11 anni consecutivi (dalla stagione 2010/11) che la Juventus vinceva almeno un trofeo. Mentre quest’anno non porterà a casa nessun titolo: solamente la qualificazione alla prossima Champions League e unamontagna di critiche da parte dei propri tifosi. Quest’ultimi avranno per lo meno la possibilità di “godersi” la nuova e “rivoluzionaria” maglia a strisce bianconere.

In caso di mancata vittoria, la Juventus chiuderà il campionato al massimo con gli stessi punti tra casa e trasferta (al momento 34 v 35); al momento, il 1949/50 è la sua unica stagione nella storia della Serie A in cui i bianconeri non hanno terminato il torneo con più punti in gare domestiche rispetto a quelle esterne (44 v 46, considerando tre punti da sempre).

Juventus (4-2-3-1): Szcesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Luca Pellegrini; Miretti, Rabiot; Bernardeschi, Paulo Dybala, Morata; Vlahovic. Allenatore Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, De Ligt, Rugani, Alex Sandro, Locatelli, Zuelli, Aké, Cuadrado, Kean.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore Sarri. A disposizione in panchina: Reina, Adamonis, Luiz Felipe, Hysaj, Radu, Kamenovic, Basic, Akpa Akpro, Leiva, Raul Moro, Romero, Cabral.

Arbitro: Giovanni Ayroldi di Molfetta. Guardalinee: Prenna e Cecconi. Quarto Uomo: Pezzuto. VAR: Aureliano, Assistente VAR: Zufferli.

Juventus-Lazio Diretta al posto di Rojadirecta TV



Juventus-Lazio in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. In TV anche su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Nessuna squadra ha segnato più reti della Lazio nel corso della ripresa in questa Serie A (39 gol, come l’Inter), parziale in cui la Juventus ha incassato appena 19 reti, più solo di Inter e Milan (14 entrambe).

Juventus-Lazio Streaming Gratis invece di Rojadirecta in italiano



Juventus-Lazio streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Streaming gratis online per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport.

La Juventus non ha trovato il successo in tre delle ultime sei partite di campionato (1N, 2P) e nel parziale ha sempre subito almeno un gol; l’ultima volta che ha giocato più incontri di fila in una singola stagione di Serie A senza riuscire a tenere la porta inviolata è stata nel maggio 2021, in quelle che sono state ultime 14 gare sotto la gestione di Andrea Pirlo.

Juventus-Lazio Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Juventus-Lazio non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

La Juventus ha segnato in media 2.4 gol a partita nelle ultime otto sfide interne contro la Lazio in Serie A (19 reti all’attivo nel parziale), raccogliendo ben sette vittorie, a fronte di una sconfitta (1-2 il 14 ottobre 2017); queste due squadre hanno pareggiato una sola volta all’Allianz Stadium in campionato, 0-0 il 17 novembre 2012.

