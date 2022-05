CAGLIARI-INTER Streaming Gratis TV, dove vederla Online Serie A: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Cagliari-Inter Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 15 maggio 2022, Cagliari e Inter si affrontano nel 37° e penultimo turno di Serie A in una sfida che mette in palio punti fondamentali per i destini delle due squadre. Chi vincerà oggi? Di seguito le informazioni per vedere Cagliari-Inter streaming gratis e diretta video tv.

Quella tra Milan e Atalanta è la sfida vista più volte dalla 36a giornata in avanti nel corso delle ultime 10 stagioni di Serie A: il bilancio nel parziale è di tre successi rossoneri, tre pareggi e una vittoria bergamasca. Il Milan è riuscito a ottenere più di 80 punti solo una volta nelle ultime 15 stagioni di Serie A: 82 nel 2010/11, torneo concluso con la vittoria dello Scudetto.

⚽ Diretta Cagliari-Inter Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



L’Inter ha vinto otto delle ultime 10 gare di campionato contro il Cagliari (1N, 1P) e nelle due più recenti ha tenuto la porta inviolata. L’Inter è la squadra contro cui il Cagliari ha pareggiato più incontri casalinghi in Serie A: 18, anche se solo due volte negli ultimi 13 appuntamenti domestici contro questa avversaria (otto successi nerazzurri e tre rossoblù completano il parziale).

Cagliari (3-4-1-2): Cragno; Ceppitelli, Lovato, Altare; Bellanova, Grassi, Rog, Lykogiannis; Baselli; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore Agostini. A disposizione in panchina: Aresti, Goldaniga, Walukiewicz, Carboni, Marin, Deiola, Nandez, Dalbert, Pereiro, Keita.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; J Correa, Lautaro. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Radu, Cordaz, Ranocchia, Darmian, Dimarco, D’Ambrosio, Gosens, Gagliardini, Vidal, Dzeko, Sanchez, Caicedo.

Arbitro: Doveri di Roma. Guardalinee: Ranghetti e Vivenzi. 4° Uomo: Massimi. VAR: Di Bello. Assistente VAR: Zufferli.

⚽ Dove guardare Cagliari-Inter Diretta al posto di Rojadirecta TV



Cagliari-Inter in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Si gioca dopo Milan-Atalanta online delle ore 18:00.

Il Cagliari è rimasto imbattuto negli unici due precedenti contro l’Inter in Serie A giocati dalla 37ª giornata in avanti: pareggio per 2-2 il 14 maggio 2006 con Nedo Sonetti in panchina e successo per 2-1 il 24 maggio 2009 sotto la gestione di Massimiliano Allegri.

⚽ Dove vedere Cagliari-Inter Streaming Gratis invece di Rojadirecta in italiano



Cagliari-Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Nelle ultime sette partite di campionato l’Inter ha ottenuto ben sei vittorie (1P); tuttavia, i nerazzurri hanno ottenuto solo sette successi nelle 13 precedenti partite di Serie A che hanno giocato immediatamente dopo un turno di Coppa, a fronte di cinque pareggi e una sconfitta.

⚽ Come vedere Cagliari-Inter Streaming alternativa links Rojadirecta?

La sfida tra Cagliari-Inter non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv, RojaTV o RojadirectaTV Club.

Il Cagliari ha vinto solo tre gare casalinghe in questo campionato: in tutta la sua storia in Serie A, solo una volta ha chiuso il torneo con appena tre successi, nel 1999/2000 (3V, 7N, 7P). L’Inter ha trovato il gol in questo campionato in media una volta ogni 325 palloni giocati, la media più bassa tra le squadre della Serie A in corso.

Navigazione articoli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.