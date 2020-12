CAGLIARI INTER Streaming Gratis: come vederla in Diretta TV DAZN con Cellulare e PC

Dove vedere Cagliari Inter Streaming al posto di Rojadirecta: Video Gratis Serie A Turno 11. Alle ore 12:30 di domenica 13 dicembre 2019, si gioca Cagliari Inter alla Sardegna Arena di Cagliari in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match della 11a giornata di Serie A di calcio italiano.

Cagliari e Inter si sono affrontare in Sardegna l’ultima volta nell’estate del 2019, con i rossoblù sconfitti dai goal di Lautaro Martinez e Lukaku, con la rete di Joao Pedro nel mezzo. Gara di ritorno conclusasi in pareggio, con Lautaro ad aprire e Nainggolan a rispondere nell’inverno 2020. Di seguito le formazioni:

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Rog, Marin; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti. Allenatore Di Francesco. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Klavan, Luvumbo, Ounas, Godin, Nandez.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Brozovic, Perisic; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Nainggolan, Pinamonti, Vecino, Vidal.

Cagliari Inter sarà trasmessa in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN.

Leonardo Pavoletti ha segnato tre gol in quattro sfide casalinghe di Serie A giocate contro l’Inter ed è andato a segno in entrambe le ultime due contro i nerazzurri in casa (marzo 2019 e novembre 2017, entrambe con la maglia del Cagliari).

Cagliari Inter sarà disponibile in streaming live su DAZN (link www.dazn.com), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Tra i giocatori con più di tre trasferte giocate in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku è quello che ha la miglior media gol a partita in esterna: 18 reti in 23 gare fuori casa (0.78).

Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.