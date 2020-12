Live Streaming Genoa-Juventus, Napoli-Sampdoria, Cagliari-Inter, Milan-Parma, dove vedere Partite Gratis Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi domenica 13 dicembre 2020, dove spiccano Genoa-Juventus, Napoli-Sampdoria, Cagliari-Inter, Milan-Parma, partite valide per la undicesima giornata di Serie A.

12:30 Diretta Cagliari-Inter Streaming (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Il prossimo sarà il gol numero 5000 per l’Inter nella sua storia in Serie A a girone unico (incluse le reti a tavolino), a 91 anni e 68 giorni dal primo (realizzato da Enrico Rivolta nell’ottobre 1929 contro il Livorno). Il Cagliari è la vittima preferita di Lautaro Martínez in Serie A: quattro reti in quattro sfide ai sardi (una in ciascuno dei quattro match disputati), tutte curiosamente segnate con colpo di testa (su sette totali arrivate con questo fondamentale dall’attaccante dell’Inter nella competizione).

Diretta Cagliari Inter con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

12:30 Olbia-Renate (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

12:30 Milan-Sassuolo (Serie A Femminile) – Milan Tv (Visibile Su DAZN) e Sky Sport Serie A

13:00 Southampton-Sheffield United (Premier League) – Sky Sport Football

13:00 Nizza-Rennes (Liga) – DAZN

13:00 Dundee United-Rangers (Scottish Premier League) – Sky Sport Collection

14:00 Real Sociedad-Eibar (Liga) – DAZN

14:30 Palermo-Casertana (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila

14:30 Sorrento-Lavello (Serie D) – Sportitalia

15:00 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite)

15:00 Bologna-Roma (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

15:00 Diretta Napoli-Sampdoria Streaming (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite).

Napoli ha vinto otto delle ultime nove partite contro la Sampdoria in Serie A (1P): dal 2016 a oggi quella blucerchiata è la squadra contro cui i partenopei hanno ottenuto più successi. Il Napoli è imbattuto nelle ultime 12 partite casalinghe contro la Sampdoria in Serie A (10V, 2N): nel parziale i partenopei hanno tenuto la porta inviolata ben otto volte e hanno segnato almeno due reti in tutte le ultime sette sfide.

15:00 Atalanta-Fiorentina (Serie A) – DAZN e DAZN1

15:00 Sudtirol-Legnago (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Fano-Feralpisalò (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Viterbese-Catania (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 256 Satellite)

15:00 Giana Erminio-Grosseto (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Cavese-Francavilla (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Fermana-Ravenna (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pro Patria-Lecco (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Juventus U23-Alessandria (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Pergolettese-Novara (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Carpi-Gubbio (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Lucchese-Piacenza (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Perugia-Virtus Verona (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 255 Satellite)

15:00 Pro Sesto-Pontedera (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pistoiese-Livorno (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Bisceglie-Catanzaro (Serie C) – Eleven Sports.

15:15 Crystal Palace-Tottenham (Premier League) – Sky Sport Football

15:30 Augsburg-Schalke 04 (Bundesliga) – Sky Sport Arena

15:30 Manchester City-Arsenal (Fa Wsl) – DAZN

16:15 Betis-Villarreal (Liga) – DAZN

17:00 Lille-Bordeaux (Ligue) – DAZN.

17:30 Fulham-Liverpool (Premier League) – Sky Sport Football

17:30 Sambenedettese-Matelica (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Arezzo-Modena (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Monopoli-Foggia (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 256 Satellite)

17:30 Bari-Vibonese (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 255 Satellite)

18:00 Diretta Genoa-Juventus Streaming (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Avellino-Ternana (Serie C) – Eleven Sports e Cusano Italia Tv17:30 Mantova-Cesena (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)17:30 Turris-Teramo (Serie C) – Eleven Sports.

La Juventus è la squadra contro cui il Genoa ha perso più partite in Serie A (64 su 106 confronti) e contro cui ha incassato più reti nel massimo campionato (216). Dal 2011/12 ad oggi (inizio del ciclo bianconero), lo Stadio Luigi Ferraris di Genova è quello in cui la Juventus ha perso più partite in trasferta in Serie A (tre contro il Genoa e tre contro la Sampdoria).

18:00 Leverkusen-Hoffenheim (Bundesliga) – Sky Sport Arena

18:00 Sandefjord-Odd (Eliteserien) – Eurosport Player

18:00 Rosenborg-Molde (Eliteserien) – Eurosport Player

18:00 Stabaek-Kristiansund (Eliteserien) – Eurosport Player

18:30 Elche-Granada (Liga) – DAZN e DAZN1

20:15 Leicester-Brighton (Premier League) – Sky Sport Football.

20:45 Diretta Milan-Parma Streaming (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Il Milan ha ottenuto 26 punti nelle prime 10 partite di questo campionato, registrando così il proprio record a questo punto della stagione, nell’era dei tre punti a vittoria: dopo 11 gare ha fatto meglio solamente nel 2003/04 (27 punti) e nel 2005/06 (28). Il Milan è rimasto imbattuto nelle prime 10 giornate: nelle ultime tre occasioni in cui non ha perso nelle prime 11 gare stagionali (1991/92, 1992/93 e 2003/04) ha poi vinto lo Scudetto a fine anno.

21:00 Barcellona-Levante (Liga) – DAZN

21:00 Paris SG-Lione (Ligue 1) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

